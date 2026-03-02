Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de clássico decisivo na Espanha. Com um desafio enorme para ir à final da Copa do Rei, o Barcelona recebe o Atlético de Madrid nesta terça-feira (3), no Camp Nou, precisando reverter a goleada por 4 a 0 sofrida no primeiro jogo da semifinal. Do outro lado da chave, Real Sociedad e Athletic Bilbao disputam a segunda vaga na final.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Vini Jr vive grande fase e ganha força por renovação no Real Madrid
Como chega o Barcelona
O Barcelona precisa de uma partida histórica para ir à final da Copa do Rei. A última vez que o Barça conseguiu uma virada desse porte foi em 2017, quando aplicou 6 a 1 no PSG, pelas oitavas de final da Champions. Naquela ocasião, a equipe havia perdido por 4 a 0 na França e contou com uma noite inspirada de Neymar para protagonizar uma das maiores reviravoltas da história do torneio.
Para dificultar ainda mais a situação, o Barcelona não poderá contar com seu principal artilheiro. Lewandowski sofreu uma fratura na órbita do olho esquerdo após levar uma pancada no rosto e está fora da partida. O técnico Hansi Flick também não terá Frenkie de Jong e Gavi, ainda em recuperação, além de Eric García, suspenso.
Contudo, o Barcelona segue firme na briga pelo título de La Liga e ganhou forças na última rodada, quando abriu quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid.
Como chega o Atlético de Madrid
O Atlético, por sua vez, trata a Copa do Rei como prioridade. O clube madrilenho não chega a uma final desde 2013, quando venceu o Real Madrid na prorrogação, com gol decisivo do zagueiro brasileiro Miranda. Além disso, o time comandado pelo técnico Diego Simeone está longe da briga pelo título de La Liga e vê na Copa do Rei a grande oportunidade de levantar um troféu na temporada.
Por fim, a única ausência confirmada para o jogo desta terça-feira é a do meia Pablo Barrios, que está lesionado.
BARCELONA X ATLÉTICO DE MADRID
Semifinal da Copa do Rei da Espanha
Data e horário: terça-feira, 03/03/2026, às 17h (de Brasília).
Local: Camp Nou, em Barcelona.
BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Ronald Araujo e Balde; Casadó e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Rashford; Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.
ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko e Ruggeri; Simeone, Koke, Johnny Cardoso e Lookman; Griezmann e Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone.
Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoechea.
VAR: Daniel Trujillo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.