Davide Ancelotti volta à comissão técnica da Seleção Brasileira

Auxiliar de Carlo Ancelotti nos tempos de Real Madrid, Davide Ancelotti voltará a trabalhar com o pai, agora na Seleção Brasileira. O ex-técnico do Botafogo foi recontratado pela CBF pouco mais de dois meses após deixar o clube carioca. A informação inicial foi do “GE”.

Ele, assim, estará no banco de reservas nos amistosos contra França e Croácia, dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos, ajudando Carletto. Aliás, Davide Ancelotti participou de apenas uma partida da Seleção, em junho do ano passado, na vitória contra o Paraguai, em São Paulo. Na ocasião, foi o segundo jogo do técnico Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Um mês depois, ele foi anunciado como técnico do Botafogo.

Em seu primeiro e único trabalho como técnico efetivo, Davide Ancelotti comandou o Botafogo em 33 jogos, com 15 vitórias, 11 empates e sete derrotas – um aproveitamento de 56,6%.

Aos 36 anos, o italiano iniciou a trajetória profissional em 2012, como preparador físico no Paris Saint-Germain, acompanhando o pai. Tornou-se auxiliar técnico em 2016, no Bayern de Munique, e exerceu a função também no Napoli, no Everton e no Real Madrid, posteriormente.

Por fim, Carlo Ancelotti irá convocar a Seleção para os amistosos com França e Croácia no dia 16 deste mês. Dez dias depois, o Brasil jogará diante dos franceses em Boston, e no dia 31 encara os croatas em Orlando. Esses, aliás, serão os dois últimos amistosos da equipe antes da definição do grupo que irá para a Copa do Mundo.

