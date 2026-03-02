Cruzeiro e Atlético vão pedir arbitragem de fora do estado para final do Mineiro

O próximo domingo será de decisão em Minas Gerais. No dia 8 de março, o Mineirão vai receber o jogo único da final do Campeonato Mineiro entre Atlético e Cruzeiro. O Galo busca seu heptacampeonato consecutivo, enquanto a Raposa quer seu 39º título estadual – e o primeiro de 2019.

O jogo que vai decidir o campeão mineiro, no entanto, não deve ter arbitragem do estado. De acordo com o jornal ‘O TEMPO’, Atlético e Cruzeiro tomaram a decisão de pedir que a final seja apitada por uma equipe de arbitragem de fora de Minas Gerais. Os clubes vão formalizar o pedido nos próximos dias para a Federação Mineira de Futebol.

As semifinais entre América e Atlético também tiveram arbitragem de fora de Minas Gerais, também a pedido dos clubes. Matheus Delgado Candançan e Flávio Rodrigues de Souza, ambos de São Paulo, apitaram os jogos.

No jogo da primeira fase entre Atlético e Cruzeiro, a arbitragem também foi de fora do estado. Naquela oportunidade, Davi Lacerda de Oliveira, do Espírito Santo, comandou o jogo.

