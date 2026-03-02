Flamengo contrata promessa do futebol mexicano

O Flamengo também busca reforçar as categorias de base. Diante disso, o Rubro-Negro contratou o atacante Diego Reyes, de 18 anos, por empréstimo do América do México. Ele iniciará seu caminho no sub-20 do time carioca. O contrato é válido por um ano, com opção de compra. A informação inicial foi do “Jovenes Futbolistas MX”.

Diego Reyes já está no Rio de Janeiro, mas o time sub-20 está no Equador para a disputa da Libertadores da categoria, competição que o Fla conquistou nos últimos dois anos.

Reys é uma promessa do futebol mexicano. Além disso, ele é o segundo jogador mais jovem da história do clube a estrear na liga mexicana, feito que ele alcançou em 2024, com 16 anos. No ano passado, ele marcou cinco gols em 14 jogos da Liga MX com o time sub-21 do América. Nesta temporada, Reys soma três gols em quatro partidas na categoria.

O interesse do Flamengo ganhou força após o atacante ser monitorado em um amistoso entre a seleção mexicana e a equipe sub-19 do Sporting, em Portugal.

Inicialmente, Diego Reyes deverá treinar com o elenco sub-20 do Flamengo, atual bicampeão da Copa Libertadores e da Copa Intercontinental da categoria. Entretanto, também existe a possibilidade de ganhar minutagem na equipe principal.

Por fim, o Flamengo reforça a estratégia de investir em jovens talentos do mercado latino-americano. Afinal, o clube contratou Juan Sayago, também de 18 anos, que estava no River Plate.

