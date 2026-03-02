Fluminense x Vasco: Ferj divulga áudio do VAR em pênalti defendido por Fábio

A Ferj divulgou, nesta segunda-feira (2), o áudio do VAR no lance do pênalti em que o goleiro Fábio defendeu a cobrança do atacante Brenner, do Vasco. O lance passou por análise, porque Samuel Xavier invadiu a área antes da batida na bola e tirar a bola no rebote. De acordo com a explição da arbitragem, o lateral-direito do Fluminense não impediu chance clara. No fim, o Tricolor empatou e garantiu vaga na decisão do Campeonato Carioca.

“Ela não impede uma chance clara de gol ou um ataque promissor porque não tem um jogador do Vasco envolvido na jogada. Só tem jogador do Fluminense. Wagner, o goleiro, não se adianta. No rebote, o jogador que toca a bola, o pé dele está no ar, mas não tem nenhum ataque promissor ou oportunidade de gol”, afirmou Rodrigo Carvalhaes na comunicação com o árbitro.

A invasão só deve ser punida quando o jogador invasor disputa a bola ou impede um rival de finalizar. O entendimento dos árbitros na cabine, entretanto, é de que não havia nenhum atleta vascaíno próximo ao capitão tricolor.

O lance, portanto, foi motivo de reclamação do atacante Andrés Gomez. Pouco após o encerramento da partida, que decretou a eliminação do Vasco, o camisa 11 usou as redes sociais para criticar a decisão da arbitragem.

“Que vergonha que, em um futebol tão competitivo, se permita essas coisas. E, com VAR, acontecer tudo isso é horrível”, escreveu o jogador em postagem apagada minutos depois.

À espera do Flamengo…

Com o empate, o Fluminense assegurou a vaga na final do Campeonato Carioca por causa do placar agregado, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0. Finalista pela sexta vez nos últimos sete anos, o Tricolor enfrentará o vencedor de Flamengo e Madureira. Na ida, o Rubro-Negro fez 3 a 0. O Time de Guerreiros volta a campo na quinta-feira (12), às 19h (de Brasília), contra o Remo, fora de casa, pela 5ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.