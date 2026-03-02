Santos negocia o retorno do zagueiro Lucas Veríssimo

Os últimos momentos de janela de transferências prometem ser movimentados pela Baixada Santista. Nesta segunda-feira, o Santos abriu negociações pela contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, velho conhecido do torcedor do Peixe e que atualmente joga no Catar.

A diretoria santista tem tratado o assunto como prioridade, uma vez que a janela de transferências se encerra nesta terça-feira, dia 3 de março. De acordo com o ‘ge’, o Santos está otimista com a negociação e entende que a situação pode ter um desfecho positivo para o clube.

Lucas Veríssimo pertence ao Al-Duhail, do Catar, mas está emprestado ao Al-Wakrah. Diante da situação instável de segurança no país por conta dos ataques envolvendo Estados Unidos e Irã, o zagueiro e sua família têm vontade de deixar o Catar.

A primeira investida do Santos pela contratação de Veríssimo foi de empréstimo por um ano, rejeitada prontamente pelo time catari. Agora, o Peixe teria oferecido 5 milhões de dólares por 70% do atleta, com pagamento de forma parcelada e contrato de três temporadas. Assim, o Santos entende que a oferta melhor, aliada a situação do país, podem favorecer a situação do clube na negociação.

Interesse antigo

De acordo com o ‘Diário do Peixe’, em janeiro o Santos teria feito uma abordagem ao jogador e seu staff, mas ouviu naquele momento que não havia o desejo de um retorno ao Brasil. Hoje, com toda situação do país, a vontade de retornar ao Brasil pode pesar a favor.

Veríssimo é formado nas categorias de base do Santos e subiu para o profissional em 2016. Pelo Peixe, foram 106 partidas e três gols, sendo peça fundamental na campanha do vice-campeonato da Libertadores em 2021. Em 2023, teve passagem pelo futebol brasileiro quando jogou pelo Corinthians, por empréstimo, antes de rumar para o Catar.