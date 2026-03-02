Fluminense perde para o Bahia e segue sem vencer no Brasileirão Sub-20

O Fluminense ainda segue sem vencer no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta segunda-feira (2), o Tricolor carioca perdeu por 2 a 1 para o Bahia, no CT Evaristo de Macedo, pela terceira rodada da competição nacional de base. Dell e Carioca marcaram para os donos da casa, enquanto Naarã fez o único para os cariocas. Com isso, o Esquadrãozinho conquistou o seu primeiro triunfo no torneio.
O destaque do Bahia na etapa inicial ficou para a presença de Dell, que, inclusive, deixou sua marca de goleador. Aos oito minutos do primeiro tempo, o centroavante aproveitou assistência de Caio Suassuna para abrir o placar a favor do Bahia. No segundo tempo, o Fluminense chegou ao empate com gol marcado por Naarã, aos 26 minutos. No entanto, Carioca, que entrou no segundo tempo, recebeu passe e chutou por cima do goleiro. Além disso, a bola desviou na defesa e balançou as redes.
Com o resultado, o Bahia pegou o elevador na tabela e fou para sétima posição, com quatro pontos. Do outro lado, o Fluminense a primeira derrota e ainda não faturou três pontos até o momento. O time caiu para 16ª posição, com dois pontos.
Depois disso, o Bahia foca na estreia no Baianão sub-20 neste sábado (7), às 9h, contra a Juazeirense, no CT Evaristo de Macedo. Pelo Brasileirão sub-20, a próxima partida está agendada apenas para o dia 1º de abril, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Do outro lado, o Fluminense volta a campo pela Copa Rio Sub-20 contra o Boavista, também no sábado.
