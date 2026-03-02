ASSINE JÁ!
Após recusa de Renato Gaúcho, Roger Machado deve ganhar força no Vasco

Renato Gaúcho virou o candidato preferido no Vasco após receber sinalizações negativas tanto de Artur Jorge como de Marcelo Gallardo. Desta forma, a expectativa era que o clube avançasse nas negociações, após a formalização de uma proposta na tentativa de sacramentar o retorno do profissional que já teve duas passagens pelo Cruz-Maltino. Em contrapartida, o profissional frustrou os planos do Gigante da Colina ao também rejeitar a investida. Apesar disso, em um movimento de precaução, o clube de São Januário buscou se resguardar e já definiu internamente Roger Machado como uma segunda opção. 

O treinador é bem avaliado internamente por alguns integrantes da diretoria do Vasco pelos seus trabalhos anteriores. Um detalhe que pode ser favorável a um eventual acerto entre as partes é o fato de Roger Machado estar livre no mercado. Afinal, o Internacional lhe demitiu há cerca de cinco meses, na reta final de setembro do ano passado. 

A possibilidade ainda não ganhou força, já que no contexto atual o Gigante da Colina estuda a possibilidade de melhorar sua proposta a Renato Gaúcho  e que o profissional assuma o comando. Inclusive, o desacordo entre o treinador e o clube de São Januário foi novamente financeiro, como já ocorreu anteriormente em 2024. A informação envolvendo a possibilidade do Vasco apostar em uma investida em Roger Machado é do jornalista Bruno Andrade, do canal “ESPN”.

Experiência em rival do Vasco 

O profissional gaúcho aceitou convite em momento anterior para trabalhar no Fluminense em 2021. Ele também acumula passagens por outros grandes clubes brasileiros como Atlético, Bahia, Grêmio, Palmeiras e Internacional. Tal bagagem que adquiriu em ocasiões anteriores conta com uma avaliação satisfatória do Cruz-Maltino para eventualmente progredir para a formalização de uma oferta.

 

    

