Barcelona-EQU x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona de Guayaquil, do Equador, e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, pelo primeiro jogo da terceira fase preliminar da Libertadores 2026. Quem vencer no agregado, irá para a tão sonhada fase de grupos do torneio. O duelo promete ser equilibrado.
Os times, aliás, já se enfrentaram duas vezes na história, ambos pela fase de grupos da temporada 2017. Após empate em 1 a 1 em Guayaquil, os equatorianos levaram a melhor e venceram por 2 a 0 no Rio de Janeiro.
Onde assistir
A partida entre Barcelona-EQU x Botafogo, pela fase preliminar da Libertadores, portanto, terá transmissão da ESPN e Disney+.
Como chega o Barcelona-EQU
O Barcelona chega para a terceira fase da pré-Libertadores após eliminar o Argentinos Juniors, nos pênaltis. Os equatorianos perderam o jogo de ida, em casa, e conseguiram a classificação na Argentina. Porém, no final de semana, pela segunda rodada do Campeonato Equatoriano, a equipe foi derrotada pelo Deportivo Cuenca, por 2 a 1.
Dnetro de campo, o técnico César Farías, aliás, deverá ter time completo para o jogo. No fim de semana, o comandante poupou os titulares pelo Campeonato Equatoriano para o confronto o Botafogo. Ou seja, ele foca na classificação para fase de grupos.
Como chega o Botafogo
Já o Botafogo, chega à última fase da Libertadores após eliminar o Nacional Potosí. O Alvinegro encontrou mais dificuldades do que o esperado e, após perder por 1 a 0 na Bolívia, a equipe conseguiu uma vitória por 2 a 0 no Nilton Santos, para garantir a classificação. No final de semana, o Glorioso se classificou para a final da Taça Rio, após empatar sem gols com o Boavista.
Para o duelo, o goleiro Neto e o meia Artur, entretanto, desfalcam o time carioca. O arqueiro não entrou na relação pela terceira vez por opção técnica de Anselmi. Para o gol, o treinador tem à disposição Léo Linck, Raul e Christian Loor. Do outro lado, Artur é ausência, mas o clube não informou o motivo. Além disso, Allan, Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Marçal e Santi Rodríguez seguem lesionados.
BARCELONA-EQU x BOTAFOGO
Libertadores – Terceira fase preliminar
Data-Hora: 3/3/2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (Equador)
BARCELONA-EQU: Contreras, Carabalí, Báez, Rangel e Vallecilla; Celiz, Quiñónez, Castillo, Joan Rojas e Mina; Benedetto. Técnico: César Farías.
BOTAFOGO: Léo Linck; Bastos, Barboza e Mateo Ponte; Vitinho, Danilo, Newton e Alex Telles; Jordan Barrera, Álvaro Montoro e Arthur Cabral (Joaquín Correa). Técnico: Martín Anselmi.
Árbitro: Wilmar Roldan (COL)
Assistentes: Jhon Leon (COL) e Sebastian Vela (COL)
VAR: David Rodriguez (COL)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.