Arrascaeta desfalca o Flamengo contra o Madureira

O Flamengo tem um desfalque de peso para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, nesta seguda-feira (2), às 21h, contra o Madureira, no Maracanã. Afinal, a comissão técnica optou por poupar o uruguaio Arrascaeta por conta dos índices elevados de desgaste físico. Ele não tem lesão e treinou normalmente pela manhã no CT George Helal. A informação foi divulgada pelo clube no início da noite.

Nesta temporada, Arrascaeta entrou em campo em oito jogos, com três gols marcados. Foram cinco partidas como titular, sendo três entrando no decorrer do segundo tempo. Assim, ele soma 533 minutos até o momento na temporada.

Além do uruguaio, Jorginho, Léo Pereira, Pulgar e Bruno Henrique não estão relacionados para o duelo. O último já vem há um tempo com quadro de pubalgia, mas jogou normalmente contra o Lanús. Todos treinaram normalmente no Ninho do Urubu. Por fim, o meia Saúl continua se recuperando da cirurgia no tornozelo esquerdo.

Na ida, o time de Filipe Luís venceu por 3 a 0 e abriu uma elástica vantagem no confronto, deixando o Flamengo confortável para confirmar a vaga na decisão do Estadual. Com o placar, o Rubro-Negro pode perder até mesmo por dois gols de diferença que está na final, enquanto o Madureira precisa de uma goleada de pelo menos quatro gols para virar o placar no agregado e ficar com a vaga. Diante disso, quem vencer enfrenta Fluminense na final de jogo único.

