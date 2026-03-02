Volante do Vasco faz apelo nas redes sociais e pede fim das ameaças a familiares

Cauan Barros passou por situação incômoda depois de outra derrota do Vasco após o lateral Paulo Henrique ser alvo de cobranças na rua por parte de membros de uma torcida organizada do Cruz-Maltino. Posteriormente ao empate com o Fluminense, no jogo de volta das semifinais do Carioca, o volante se manifestou através das redes sociais e fez um apelo depois de seus familiares serem vítimas de ameaças.

Posocionamento do jogador

O camisa 88 do clube de São Januário admitiu que cometeu erros individuais e pediu perdão. No entanto, ressaltou que as mensagens com caráter violento recebidas por membros de sua família ultrapassam o limite do inadmissível. Até porque os seus familiares não têm qualquer ligação com suas decisões em campo.

”Vestir a camisa do Vasco exige uma responsabilidade que eu carrego com todo orgulho, e sei que, no jogo de ontem (último domingo), não estive à altura do que esse clube e essa torcida merecem. Peço desculpas, do fundo do meu coração, pela eliminação. Fui o primeiro a me cobrar e a sentir o peso de cada erro. O futebol é a minha vida e dói falhar com quem deposita tanta paixão no nosso trabalho.

No entanto, preciso fazer um apelo: aceito as críticas, as cobranças e as vaias. Elas fazem parte do jogo. Mas as ameaças aos meus familiares cruzam uma linha que ninguém deveria atravessar. Minha família não entra em campo. Eles são meu suporte e não merecem viver com medo por causa de nenhum resultado. Peço, por favor, que não direcionem qualquer tipo de ofensa ou ameaça a qualquer pessoa, em especial aos meus familiares. Vou seguir trabalhando para dar a volta por cima, honrando a história do Vasco. Estamos juntos, pelo Vasco, sempre.

Falhas cruciais pelo Vasco

O meio-campista, que vem se destacando individualmente no Campeonato Brasileiro apesar do início de trajetória incômodo do Cruz-Maltino, teve a atuação infeliz contra o Fluminense. Portanto, na partida de volta das semifinais do Carioca, Barros cometeu dois pênaltis. No primeiro, ele derrubou Canobbio dentro da área no começo do duelo, mas Renê desperdiçou a oportunidade.

Em seguida, depois de cruzamento na área e dividida pelo alto, a bola bate em seu braço e, após o VAR recomendar uma nova análise do lance, o árbitro indicou a penalidade. Em momento preponderante do jogo, Ganso converteu a cobrança, garantiu o empate e a classificação do Fluminense para a decisão do Estadual. Isso porque venceu a partida de ida por 1 a 0, no Nilton Santos, e manteve a vantagem no placar agregado.

