Fluminense tem novo obstáculo por Castillo, do Lanús

A ida de Rodrigo Castillo, do Lanús (ARG), para o Fluminense está travada. Correndo contra o tempo, visto que a janela se encerra nesta terça-feira (3/3), o Tricolor recebeu novas exigências financeiras do time argentino, o que emperrou a negociação, antes vista como perto de ocorrer.
Segundo o jornalista Cesar Luis Merlo, especialista em transferências, em publicação nesta segunda-feira (2/3), o Fluminense não está disposto a assumir nova pendência. Dessa forma, o Tricolor tenta agilizar a negociação para aproveitar a janela aberta.
Esta, aliás, não é a primeira vez que o Lanús dificulta o negócio. No último domingo (1º/3), as partes se aproximavam de um acerto, mas, exigência de última hora do Lanús desagradou ao Fluminense. A diretoria carioca já realizou proposta de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 51,3 milhões no câmbio atual).
Assim, o Tricolor segue a sina em busca de um centroavante. Este foi o foco da equipe na janela de transferências, com buscas passando por Hulk, Bouanga e Ávalos. Castillo, de 27 anos, surge como boa opção, especialmente após a final da Recopa Sul-Americana. O atacante marcou nos jogos de ida e volta, ajudando o Lanús a conquistar o torneio frente ao Flamengo.
