Real Madrid perde para o Getafe no Bernabéu e vê Barcelona abrir vantagem no Espanhol

O Real Madrid sofreu um duro golpe nesta segunda-feira (2), e perdeu por 1 a 0 para o Getafe, no Santiago Bernabéu, na partida de encerramento da 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O golaço marcado por Satriano, aos 39 minutos do primeiro tempo, garantiu o triunfo histórico, que complicou a vida do clube merengue na busca pelo título de La Liga. Destaque também para o goleiro David Soria, que fez ao menos três defesas difíceis para segurar o resultado.

Dessa maneira, o Real Madrid viu o Barcelona abrir quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol, em um momento ruim dos merengues na competição. Isto porque a última vez que o Real Madrid havia perdido duas partidas seguidas no Campeonato Espanhol foi em 2019.

Além disso, o Getafe quebrou um tabu importante diante do Real Madrid e voltou a vencer o clube merengue no Santiago Bernabéu após 18 anos.

O jogo

O Real Madrid começou pressionando e quase marcou com Vini Jr, mas parou em defesa do goleiro David Soria. Depois, o Getafe travou o ritmo da partida, equilibrou as finalizações mesmo com pouca posse de bola e contou com um golaço de Agustín Álvarez Martínez aos 39 minutos para levar a vantagem para o intervalo.

Na segunda etapa, o Real Madrid manteve a pressão, controlou a posse de bola, mas não conseguiu superar as defesas de David Soria. Além disso, as alterações feitas por Álvaro Arbeloa não surtiram efeito e os jogadores que saíram do banco não corresponderam. Assim, o Getafe conseguiu segurar o placar de 1 a 0.

Jogos da 26° rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (27/2)

Levante 2×0 Alavés

Sábado (28/2)

Rayo Vallecano 1×1 Athletic Bilbao

Barcelona 4×1 Villareal

Mallorca 0x1 Real Sociedad

Real Oviedo 0x1 Atlético de Madrid

Domingo (1/3)

Elche x Espanyol

Valência 1×0 Osasuna

Real Bétis 2×2 Sevilla

Girona 1×2 Celta de Vigo

Segunda-feira (2/3)

Real Madrid 0x1 Getafe

