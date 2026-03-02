SBT lança novo programa de Galvão Bueno

O narrador Galvão Bueno está em contagem regressiva para a estreia do seu novo programa no SBT. Isso porque a edição inédita do “Galvão FC”, em sua nova emissora, ocorrerá, às 22h30, desta segunda-feira (02/03). A proposta da atração é tratar e debater sobre os mais variados temas do futebol brasileiro.

Inclusive, o ilustre comunicador contará com a presença de outros personagens conhecidos, o ex-jogador da Seleção Brasileira e ídolo do Corinthians Vampeta. Outro companheiro na atração será o seu fiel escudeiro na carreira, o repórter Mauro Naves, que o acompanhou por décadas na Globo. Outro integrante do “Galvão F.C.” será o comentarista Mauro Beting.

Além disso, o profissional de comunicação ressaltou que o intuito do programa será promover uma mescla do seu estilo com o do SBT. Deste modo, o “Galvão F.C.” contará com plateia e a participação do ator, cantor e comediante Marcelo Marrom, que comandará a banda “Los Buenos”. O artista, aliás, promete conduzir o grupo com bastante energia e bom humor.

Galvão Bueno ampliará identidade com a Seleção

O SBT já concluiu a definição do cronograma de narrações para os jogos que terá o direito em exibir na Copa do Mundo, que ocorrerá entre junho e julho deste ano. O histórico narrador Galvão Bueno terá como foco em trabalhar nas partidas da Seleção Brasileira, enquanto Tiago Leifert conduzirá as transmissões da maioria dos duelos no Mundial. O grupo de comunicação da família Abravanel terá a permissão para mostrar em TV aberta 32 compromissos do principal torneio de seleções do planeta.

De acordo com o cronograma que a emissora traçou para a sua equipe de comunicadores, Tiago Leifert estará presente nas transmissões de 22 jogos. Com isso, Galvão Bueno ficará com as dez partidas restantes, sendo duas delas de maior relevância. Além dos compromissos da Seleção Brasileira, o duelo de abertura e a decisão da Copa do Mundo.

