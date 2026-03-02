Benfica bate Gil Vicente e segue na briga pela liderança do Português

Após eliminação da Champions League, o Benfica segue na luta pela liderança do Campeonato Português. Nesta segunda-feira (2), a Águia venceu o Gil Vicente por 2 a 1, no Estádio Cidade de Barcelos, pela 24ª rodada da competição. Pavlidis abriu o placar no primeiro tempo, mas os gilistas empatam com Héctor Hernández. Porém, Andreas Schjelderup deu números finais à partida. Uma partida complicada para a equipe de José Mourinho.

Com o resultado, o Benfica ainda não sabe o que é perder na competição. Além disso, o time soma 58 pontos na terceira colocação, sete a menos que o líder Porto. O Gil Vicente, por sua vez, fica na quinta posição, com 40 pontos, em busca por uma vaga na Liga Conferência.

O Jogo

O Gil Vicente dificultou as investidas do Benfica durante o primeiro tempo, mas saiu em desvantagem. Os gilistas, afinal, pressionavam com intensidade e ameaçavam com ataques rápidos. No período em que estavam melhor, os Encarnados chegaram mesmo à vantagem, de bola parada, num lance em que Lucão podia ter feito mais. Vangelis Pavlidis abriu o placar após cobrança de escanteio. Depois disso, os donos da casa diminuíram o ritmo e não conseguiram busca o empate.

Na volta da segunda etapa, o Gil Vicente foi mais intenso e chegou ao gol de empate, aos seis minutos. Héctor Hernández acertou um belo chute de pé direito e balançou as redes do goleiro Trubin. Minutos depois, os Galos de Barcelos quase chegaram ao tento da virada. Do outro lado, o Benfica começou a fazer investidas e ficou novamente à frente no placar, com gol de Andreas Schjelderup. O jogo ficou truncado, especialmente, no meio-campo, e o time de José Mourinho conseguiu segurar os donos da casa e sair com o triunfo.

E agora?

Na próxima rodada do Campeonato Português, o Benfica faz clássico contra o líder Porto, no domingo (8), às 15h (de Brasília), no Estádio da Luz. No mesmo dia, às 12h30 (de Brasília), o Gil Vicente visita o Estrela Amadora, no Estádio José Gomes.

