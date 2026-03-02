Cássio tem lesão confirmada e desfalca o Cruzeiro na final do Mineiro

O Cruzeiro tem um desfalque de peso para a final do Campeonato Mineiro diante do Atlético, no próximo domingo (8), às 18h (de Brasília). Substituído contra o Pouso Alegre, o goleiro Cássio teve lesão confirmada nesta segunda-feira. Ele sofreu estiramento ligamentar no joelho direito e não jogará a decisão do Estadual.

O arqueiro deixou o campo no segundo tempo da semifinal após dividida pelo alto com Xandão, do Pouso Alegre. Ele recebeu atendimento médico, tentou seguir na partida, mas logo pediu substituição. O zagueiro Jonathan Jesus sofreu a mesma lesão no dia 2 de fevereiro e ainda não voltou a atuar.

Dessa maneira, Tite deve escalar Matheus Cunha no lugar do experiente goleiro. De acordo com o assessoria do Cruzeiro, Cássio já iniciou o processo de recuperação no departamento de saúde e performance e não precisará de cirurgia.

Já sobre Gerson, a Raposa informou que o meia não apresentou lesões estruturais no joelho esquerdo, em avaliações feitas pelos médicos do clube. Assim, ele estará apto para atividades com o elenco nos próximos dias.

Gerson deixou o campo ainda no primeiro tempo, após pancada sofrida em lance com Gabriel Tota, do time adversário. Por conta do problema, Arroyo entrou em seu lugar. O equatoriano briga com Wanderson pelo lugar do meio-campista.

O Cruzeiro terá outros desfalques para a partida diante do Atlético: o zagueiro Jonathan Jesus e os atacantes Chico da Costa, Marquinhos e Sinisterra, sendo que os dois primeiros têm chance de evolução ao longo da semana.

