Tensão no Oriente Médio coloca Irã em dúvida para a Copa do Mundo

A presença da seleção do Irã na próxima Copa do Mundo virou motivo de incerteza por causa da escalada de tensão no Oriente Médio. Em meio ao cenário político delicado, o presidente da federação local, Mehdi Taj, admitiu que o clima no país afeta diretamente o planejamento esportivo. “Depois deste ataque, é difícil falar em Mundial com otimismo”, declarou.

A Fifa mantém a posição de que o torneio, previsto para começar em 11 de junho, seguirá conforme o calendário. No entanto, caso o Irã oficialize uma desistência, a tendência é que outra seleção da Confederação Asiática de Futebol (AFC) fique com a vaga. O regulamento da entidade não detalha o procedimento, apenas informa que a Fifa tem autonomia para decidir como substituir uma federação impedida de participar.

Entre os possíveis substitutos, o Iraque aparece como favorito. A equipe venceu os Emirados Árabes Unidos em um playoff asiático e ainda disputa uma repescagem intercontinental contra a Bolívia ou Suriname, em Monterrey. Caso não avance por esse caminho, seria a primeira opção para herdar a vaga iraniana. Se o Iraque confirmar a classificação na repescagem, os Emirados Árabes Unidos, melhor colocados no ranking entre os asiáticos fora do torneio, podem assumir o posto.

O secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, reforçou que o foco é garantir um Mundial seguro e com todas as seleções confirmadas. A tensão diplomática entre Irã e Estados Unidos já trouxe reflexos práticos: o governo norte-americano restringiu a entrada de cidadãos iranianos, abrindo exceções limitadas para a delegação esportiva. Alguns dirigentes, incluindo Mehdi Taj, tiveram vistos negados para o sorteio realizado em Washington, em dezembro.

Grupo G da Copa do Mundo 2026

Em campo, o Irã garantiu vaga ao liderar o Grupo A da fase final das Eliminatórias Asiáticas e tem partidas previstas contra Nova Zelândia e Bélgica, em Los Angeles, além de enfrentar o Egito, em Seattle.

Por fim, se a desistência se confirmar, será um fato raro na história recente da Copa. Isto porque a última vez que seleções abriram mão de disputar o torneio após o sorteio foi em 1950, quando França e Índia decidiram não viajar por questões financeiras.

