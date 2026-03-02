Vasco dá ultimo passo em rescisão de Coutinho com publicação no BID

ASSINE JÁ!
O Vasco fanalizou o processo de rescisão contratual do meio-campista Philippe Coutinho, nesta segunda-feira (02/03). Isso porque, o clube de São Januário publicou no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF o término do seu vínculo. Desta forma, efetivamente o jogador encerra a sua segunda passagem pelo Gigante da Colina. 

Anteriormente, no dia 20 de fevereiro, o Cruz-Maltino já havia comunicado oficialmente que alcançou a um acordo com o meia para finalização do contrato, de maneira antecipada. Afinal, o vínculo se encerrava em  

“O Vasco da Gama informa que o atleta Philippe Coutinho procurou o clube para manifestar o desejo de rescindir, de forma antecipada, o contrato que se encerraria no meio deste ano. Após diálogo respeitoso e transparente, as partes chegaram a um acordo amigável para a rescisão contratual, assinada no fim da tarde de hoje.” 

Coutinho formalizou seu pedido de rescisção contratual no dia 18 de fevereiro. No caso, depois de ser vítima de críticas, vaias e insultos por parte da torcida pela segunda partida consecutiva. Após a disseminação de rumores que ele pediu para deixar o Vasco, o jogador utilizou as redes sociais para se manifestar. 

Assim, ele argumentou intenso desgaste psicológico e a necessidade em preservar a sua saúde mental depois de manifestações de parte da torcida. Desta maneira, Coutinho apontou ter percebido após ser substituído no intervalo contra o Volta Redonda, que era o fim do seu ciclo no Vasco.

Episódios que motivaram pedido de rescisão ao Vasco

Além disso, sem o camisa 10 em campo após a substituição no intervalo, a equipe subiu de rendimento, buscou o empate e garantiu a classificação para a semifinal nos pênaltis. Paraalém do desempenho técnico, a ausência de Coutinho no banco de reservas durante o segundo tempo alimentou suspeitas sobre o desgaste interno. 

O jogador não retornou para acompanhar o restante do jogo com os companheiros, o que sinalizou um possível rompimento com o grupo. Com isso, a sua segunda passagem pelo clube de Sao Januário se encerra após 81 partidas, sendo titular em 72 delas, além de anotar 17 gols e dar sete assistências. 

