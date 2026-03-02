Corinthians faz consulta por Dantas, do Novorizontino

O Corinthians fez uma consulta pelo zagueiro Dantas, do Novorizontino. O defensor é um dos destaques do time que eliminou o Alvinegro na semifinal do Campeonato Paulista e vai disputar a decisão contra o Palmeiras.

As informações são do portal ge. A princípio, o time do interior paulista solicitou uma quantia de três milhões de dólares, cerca de R$ 15,5 milhões, para liberar o jogador. Dantas já despertou o interesse de outras equipes do Brasil e também do exterior desde o ano passado.

O zagueiro começou sua carreira nas categorias de base do Barra da Tijuca e do Bangu. Em 2022 se transferiu para o Novorizontino e ganhou as primeiras oportunidades no time principal no ano seguinte. Em 2024, o defensor atuou em 36 partidas, com dois gols marcados. Já neste ano, Dantas disputou nove partidas com a camisa do Tigre, entre jogos do Campeonato Paulista e Copa do Brasil.

Para a posição, o Corinthians conta atualmente com quatro opções: Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, André Ramalho e João Pedro Tchoca. Nesta janela de transferência, o clube emprestou Cacá e Félix Torres ao Vitória e ao Internacional, respectivamente.

