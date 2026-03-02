Vasco aumenta proposta e corre contra o tempo para fechar com Renato Gaúcho

E segue a saga cruzmaltina em busca de um comandante para a caravela do Vasco da Gama. Assim sendo, a diretoria acelerou as negociações para contratar o seu novo técnico e enviou uma proposta financeira superior à primeira investida feita a Renato Gaúcho. Após o treinador de 63 anos recusar os termos iniciais por considerar os valores baixos, a gestão de Pedrinho revisou o orçamento e apresentou números maiores nesta segunda-feira (2).

O clube demonstra urgência máxima no acerto e projeta uma definição final sobre o comando técnico até o encerramento desta terça-feira. Isso porque o CRVG deseja estabilizar o ambiente após a queda para o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca no último domingo (01).

Os diálogos entre o estafe do técnico e a cúpula vascaína expuseram um impasse sobre o patamar salarial nas últimas horas. Renato exigiu vencimentos parecidos aos que ele recebia em sua última passagem pelo Fluminense, montante que os dirigentes avaliaram primeiro como fora da realidade atual.

No entanto, o desejo de ter um nome experiente e que suporte a pressão da torcida em São Januário motivou o Vasco a ceder em diversos pontos do contrato. A diretoria agora confia que os novos valores atendem às expectativas do profissional para aceitar o desafio de liderar a reformulação do elenco para o Campeonato Brasileiro.

Renato vira prioridade no Vasco após fracasso com técnicos estrangeiros

A cúpula do futebol vascaíno definiu Renato Gaúcho como o plano principal somente após o clube falhar nas buscas por nomes internacionais. O departamento de futebol colheu informações sobre Artur Jorge e Marcelo Gallardo, mas as conversas travaram antes mesmo de qualquer oferta oficial, já que os dois profissionais não sinalizaram interesse no projeto. Com o mercado externo inviável no curto prazo, o Vasco concentrou todos os esforços em Renato, que possui grande prestígio interno e conhece bem os corredores do clube, onde trabalhou entre 2005 e 2008.

Por fim, o presidente Pedrinho entende que o novo treinador precisa resgatar a solidez defensiva e recuperar a moral do elenco imediatamente. A nova proposta representa o limite financeiro que o Vasco pode atingir no momento, o que coloca a decisão definitiva exclusivamente nas mãos de Renato Gaúcho. Caso ele aceite o convite, o técnico assumirá a missão de comandar o time na sequência da temporada. A saber, o clube ainda disputa o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.