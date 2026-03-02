Botafogo escala titulares para decisão contra o Barcelona de Guayaquil

O Botafogo encara o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira (3), às 21h30, pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores. Após garantir a vaga na final da Taça Rio com um time reserva diante do Boavista, o técnico Martín Anselmi retoma a estratégia de força máxima para buscar um lugar na fase de grupos do torneio continental. A delegação alvinegra desembarcou no Equador nesta segunda-feira e busca uma vantagem importante no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco do primeiro confronto eliminatório.

A lista de relacionados apresentou ausências significativas para o duelo decisivo em Guayaquil. O atacante Artur sentiu um desconforto muscular e permaneceu no Rio de Janeiro para tratamento médico, tornando-se a principal baixa de última hora. Além dele, o goleiro Neto segue fora da relação pelo terceiro compromisso consecutivo. Assim sendo, Léo Linck surge como o dono da posição sob as traves. O departamento médico do clube ainda cuida de nomes como Allan e Marçal, todos vetados para a viagem internacional.

Técnico do Botafogo aposta em base sólida para superar pressão equatoriana

Mesmo com os desfalques, Anselmi conta com o retorno de peças fundamentais que descansaram no último final de semana. O treinador argentino trabalhou variações táticas durante o último treino no Rio de Janeiro antes do embarque. A dúvida principal do comandante reside no setor ofensivo, onde Barrera disputa uma vaga com Lucas Villalba para alimentar os atacantes, enquanto Arthur Cabral briga pela titularidade com Matheus Martins.

Assim sendo, a provável escalação do Botafogo é:

Léo Linck; Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Alex Telles; Newton e Danilo; Barrera (Lucas Villalba), Montoro e Arthur Cabral (Matheus Martins).

O Botafogo encara este jogo como a prioridade absoluta do semestre, já que a classificação para os grupos da Libertadores define o planejamento financeiro e esportivo de 2026. A partida de volta ocorre no dia 10 de março, no Estádio Nilton Santos, onde o Glorioso espera decidir a vaga diante de sua torcida. Um resultado positivo fora de casa dará a tranquilidade necessária para Anselmi gerir o elenco na sequência de decisões que o clube terá pela frente em março.