Santos vive impasse com staff de Robinho Jr

Santos e Robinho Jr vivem um momento turbulento em sua relação. O clube deveria ter feito uma proposta de renovação de contrato do atleta no final do ano passado. Entretanto, de acordo com a mãe do jogador e seus empresários, não houve nenhum contato com o atacante neste sentido.

Por conta disso, o staff do jogador atuou para frustrar os planos de Juan Pablo Vojvoda. Depois do treino regenerativo após a vitória contra o Vasco, o treinador sugeriu que Robinho Jr, junto com João Alencar e João Ananias, atuassem na equipe sub-20, na partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. A intenção era dar ritmo de jogo ao trio. Inclusive, Robinho apareceu no material de divulgação feito pelo clube para o jogo.

Porém, o atacante recebeu a orientação de não participar da partida, mesmo com a garantia de que retornaria ao time principal na terça-feira (03). De acordo com o ge, o empresário do jogador nega que houve um veto, mas uma decisão com a diretoria de futebol profissional. Afinal, Robinho teria sofrido uma pancada em uma atividade, sendo mais prudente ser preservado.

O contrato de Robinho Jr com o Santos vai até o final de abril de 2027. No final do ano passado, o clube procurou o atleta para estender o vínculo, com um salário até cinco vezes acima que o atual. Já o lado do jogador afirma que não há um ponto de discussão financeira concreto e que o Peixe não apresentou a proposta da maneira correta. A expectativa é que as partes voltem a conversar ainda nesta semana por um novo acordo.

