Sporting x Porto: Onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting e Porto, respetivamente vice-líder e líder do Português, iniciam nesta terça-feira a luta por vaga à final da Taça de Portugal. O jogo de ida acontece no Estádio de Alvalade, às 17h45 (de Brasília). O Sporting, que é o atual campeão português e da Taça de Portugal, vem de classificação dramática contra o AVS SD. Afinal, venceu por 3 a 2 na prorrogação. Já o Porto eliminou o Benfica.

O vencedor deste duelo, que terá a partida de volta no dia xxx, enfrentará Fafe ou Torreense (na ida, 1 a 1).

Onde assistir

O canal Disney+ transmite a partida das 17h (de Brasília).

Como chega o Sporting

O técnico Rui Borges sabe que não contará com Ricardo Mangas e Kochorashvili, machucados. Ioannidis, em recuperação física, ainda é dúvida. Mas dois jogadores que estavam ausentes nos últimos jogos, o zagueiro Debast e o meia-atacante Pedro Pote Gonçalves, estão relacionados. Provavelmente Pote começa entre os titulares.

Rui Borges diz que espera um jogo equilibrado e bem complicado para o Sporting. No atual Campeonato Português, enfrentou o rival duas vezes. Perdeu em casa por 2 a 1 e empatou no Estádio do Dragão por 1 a 1, este último há duas semanas.

“É a primeira parte de 90 minutos e queremos vencer, claramente. Afinal, jogamos em casa e queremos dar um passo em frente na eliminatória. Mas teremos de fazer muito por isso”, disse Rui Borges em conferência de imprensa no CT da equipe (Academia Cristiano Ronaldo).

Como chega o Porto

O técnico Francesco Farioli terá os retornos de Martim Fernandes e Alan Varela. Mas ainda há dúvida se Thiago Silva terá ou não condições de jogo. A ausência certa é a de Borja. Quando perguntado se considera o Porto favorito, já que nesta temporada venceu um jogo e empatou outro contra os Leões, o treinador disse que o passado não importa. Além do mais, é clássico. E que todos têm de lembrar que o retrospecto do Sporting em casa é fabuloso.

“Este jogo na Taça é uma prova diferente. Afinal, serão coisas distintas do que vimos no Campeonato Nacional. Queremos pensar jogo a jogo e agora estamos focados na Taça de Portugal. Mas enfrentaremos uma equipe que faz um trabalho fantástico. Eles têm 62 jogos em casa com o Rui Borges. Mas só perderam uma vez, contra nós.”

SPORTING X PORTO

Semifinal da TaçadePortugal – Jogo de ida

Data e Horário: 3/3/2026, às 17h45 (de Brasilia)

Local: Estádio do Alvalade, Lisboa (RJ)

SPORTING: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inacioe Maxi Araujo; Hjulmande Morita; Catamo, Francisco Trincão e Pedro “Pote” Goncalves; Luis Suarez. Técnico: Rui Borges

PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Kiwior, Bednarek e Sanusi; Pablo Rosario, Gabriel Veiga e Froholdt; Pepe, Moffi e Pietuszewski. Técnico: Francesco Farioli

Árbitro: Claudio Pereira

Auxiliares: Tiago Costa e Sérgio Jesus

VAR: Manuel Oliveira

