Renato Gaúcho recusa segunda proposta e mantém impasse com o Vasco

Renato Gaúcho negou a segunda investida do Vasco na noite desta segunda-feira (2) e frustrou os planos da diretoria de anunciar o novo comandante ainda hoje. Após a recusa da primeira oferta no período da manhã, a gestão de Pedrinho elevou os valores durante a tarde para tentar selar o acordo. No entanto, o profissional de 63 anos sinalizou negativamente mais uma vez, mantendo o clube sem treinador oficial logo após a eliminação para o Fluminense no Campeonato Carioca.

O impasse nas tratativas reside exclusivamente na parte financeira, uma vez que Renato já deu sinal verde para o projeto esportivo apresentado pelo clube carioca. A diferença entre a oferta final do Vasco e o desejo salarial do técnico gira em torno de 10% a 20%, margem que a cúpula vascaína ainda estuda se consegue cobrir. O treinador exige vencimentos compatíveis com seu último trabalho de elite, enquanto o Vasco tenta equilibrar a folha de pagamento para a sequência da Copa do Brasil e do Brasileirão 2026.

Diretoria do Vasco avalia nova proposta

A cúpula do futebol ainda não confirmou se fará uma terceira investida por Renato Gaúcho nas próximas horas. O técnico permanece como o favorito absoluto da diretoria, especialmente após as negociações com Artur Jorge apresentarem dificuldades financeiras intransponíveis devido aos valores praticados no Catar.

Sem outras opções imediatas de peso no mercado nacional, o Vasco concentra todos os seus esforços para convencer Renato a reduzir sua pedida ou encontrar novos parceiros comerciais para viabilizar a contratação do experiente profissional.

Por fim, o presidente Pedrinho entende que o tempo joga contra o clube, que precisa acalmar os ânimos da torcida após a queda no estadual. Assim sendo, a urgência em definir o substituto de Fernando Diniz motiva os dirigentes a buscarem uma solução rápida, seja cedendo às exigências de Renato ou partindo para um plano B.

Caso o clube desista oficialmente de Renato Gaúcho, o departamento de futebol precisará reiniciar as buscas por um perfil que aceite os limites orçamentários estabelecidos para a temporada. E é nesse contexto que surge o nome de Roger Machado segundo informações do jornalista Bruno Andrade, da “ESPN Brasil”.

Contudo, a expectativa é que uma decisão final sobre insistir ou não em Renato Gaúcho ocorra até o início da manhã desta terça-feira.

