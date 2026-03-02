Flamengo massacra o Madureira por 8 a 0 e confirma Fla-Flu na final do Carioca

O Flamengo está na final do Campeonato Carioca pelo oitavo ano seguido. Sem dó, nem piedade, o Rubro-Negro meteu 8 a 0 no Madureira, nesta segunda-feira (2/3), no Maracanã, confirmando, assim, a vaga no decisão contra o Fluminense, por um avassalador 11 a 0 no agregado. Foi com direito a shows de Pedro e Lucas Paquetá. O camisa 9 encerrou jejum de quatro jogos em grande estilo, ao marcar incríveis quatro gols e, dessa forma, empatando na artilharia da competição.

Já o meia, atuando mais centralizado e próximo ao centroavante, marcou duas vezes. Jean Vianna (contra) e Samuel Lino fizeram os outros gols rubro-negros. O time do técnico Filipe Luís agora se volta para o Fla-Flu da final do Carioca, no domingo (8/3), às 18h (de Brasília), também no Maracanã, em jogo único. Ao Tricolor Suburbano, resta a Copa do Brasil.

Fla com um a mais e chuva de gols

Mesmo com vantagem larga, o Flamengo foi para cima e não demorou a marcar o primeiro. Paquetá, em jogada ensaiada de escanteio, cabeceou livre no segundo pau, logo aos 4′. O árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ) anulou o gol a princípio, mas, corrigido por Philip George Bennett, confirmou o tento rubro-negro. Ele marcara falta de Evertton Araújo na origem da jogada.

O primeiro tempo era de Paquetá. Aos 15′, ele tabelou com Pedro e tocou de cavadinha. Impedido, porém. Mas, aos 23′, o segundo valeu. Após vacilo de Jean Vianna, Carrascal roubou e ajeitou para o camisa 20, que bateu de primeira, de fora da área, para dobrar sua contagem no Maraca. A situação ficou ainda mais fácil quando o VAR chamou Carlos Tadeu para rever lance de Wallace em De la Cruz. O camisa 10 do Madureira recebeu vermelho direto, aos 29′.

O que se viu, então, foi uma espécie de treino do Flamengo. Em ritmo tranquilo, o Rubro-Negro aproveitou novo erro de Jean Vianna, que marcou contra, aos 34′. Já aos 45′, Pedro aproveitou cruzamento rasteiro de Alex Sandro e conclui facilmente. Ali, aliás, começava a histórica noite do Artilheiro Reverência, que encerrou jejum de quatro jogos sem marcar.

Pedro brilha com a camisa do Flamengo

O Fla voltou com sede para o segundo tempo. Não à toa, Pedro marcou três vezes – sendo duas nos três primeiros minutos. Primeiro, após passe de Emerson Royal. Depois, em roubada de bola na meia-lua, chutando cruzado. Aos 21′, ele ainda fez seu quarto, chegando, dessa forma, a 158 gols com a camisa do Flamengo e se aproximando de Gabigol (161) na artilharia histórica do clube.

Foi a terceira vez que Pedro marcou quatro gols na mesma partida pelo Fla. Ele já conquistara o feito em jogos contra Tolima (7 a 1, na Libertadores de 2022) e Maringá FC (8 a 2, na Copa do Brasil de 2023). Mesmo com as diversas mexidas de Filipe Luís, o Flamengo seguiu atrás de gols, chegando ao oitavo com Samuel Lino, aos 43′, com a arquibancada em festa. Os 25 mil torcedores que foram ao Maracanã dar uma chance ao Fla em crise comemoraram a vaga na oitava final seguida, mas, mesmo com o 8 a 0, gritaram: “time sem vergonha”.

Próximos passos

O Flamengo tem a semana livre para focar na decisão do Campeonato Carioca. Assim, só entra em campo no domingo (8/3), para a final (em jogo único) contra o Fluminense, às 18h (de Brasília). Não há vantagem para nenhum dos times, o que garante decisão por pênaltis se as equipes empatarem nos 90 minutos, aliás. Após avançar por Baré e ABC, o Madureira joga, então, pela terceira fase da Copa do Brasil. Será contra o Águia de Marabá, em casa, no dia 11 de março, às 18h.

MADUREIRA 0 x 8 FLAMENGO

Carioca 2026 – Semifinal (volta)

Data e horário: 3/3/2026 (segunda-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Presentes: 25.277 presentes

Pagantes: 25.059 pagantes

Renda: R$ 916.604,00

Gols: Paquetá, 4’/1ºT (0-1); Paquetá, 23’/1ºT (0-2); Jean (contra), 34’/1ºT (0-3); Pedro, 45’/1ºT (0-4); Pedro, 2’/2ºT (0-5); Pedro, 3’/2ºT (0-6); Pedro, 21’/2ºT (0-7); Samuel Lino, 43’/2ºT (0-8)

MADUREIRA: Neguete; Coutinho, Marcão, Jean e Julião (Júlio César, 10’/1ºT); Lindoso (Arthur, 31’/2ºT), Adriano (Wendel, 11’/2ºT) e Wallace; Jacó (Fubá, intervalo), Maranhão (Fash, intervalo) e Balotelli. Técnico: Toninho Andrade.

FLAMENGO: Andrew; Royal, Ortiz (Wallace Yan, 39’/2ºT), Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo (Daniel Sales, 31’/2ºT), De la Cruz (Luiz Felipe, 11’/2ºT) e Carrascal (Luiz Araújo, 11’/2ºT); Paquetá, Cebolinha (Lino, 23’/2ºT) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Carlos Tadeu Castro (RJ)

Assistentes: Hugo Filemon (RJ) e Naiara Tavares (RJ)

VAR: Philip Bennett (RJ)

Amarelos: Neguete (MAD); Araújo (FLA)

Vermelho: Wallace (MAD), aos 29’/1ºT.





