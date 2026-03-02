Palmeiras não abre mão de multa para que Rômulo jogue a final do Paulista

O Palmeiras não vai abrir mão de cobrar a multa para que Rômulo possa entrar em campo na final do Campeonato Paulista. O jogador está emprestado pelo Verdão ao Novorizontino, que decide o título estadual contra a equipe alviverde.

De acordo com o contrato, o valor da multa é de um milhão de reais por jogo, conforme o presidente do Novorizontino, Genilson Rocha Santos. Com isso, o Tigre teria que desembolsar dois milhões de reais para contar com o jogador. Inclusive, a presidente alviverde, Leila Pereira, confirmou que o clube não está disposto a negociar a quantia.

“O Palmeiras sempre cumpre o que está no contrato. Nosso atleta está no Novorizontino, mas foi estabelecida uma multa para que ele jogue contra o Palmeiras. Se o Novorizontino quiser, tem que pagar a multa. Não (existe possibilidade de acordo)”, afirmou.

No Campeonato Paulista deste ano, Rômulo anotou cinco gols, dois a menos que Robson, artilheiro da equipe. O jogador chegou ao Palmeiras após se destacar no Paulistão de 2024. Com apenas 16 jogos em um ano pela equipe alviverde, o meia voltou ao Tigre por empréstimo. Inclusive, o Verdão tem o interesse de vender o atleta, enquanto o clube do interior tenta uma última cartada.

“A gente pretende tentar mais um pouco, mas a resposta é muito coerente e única. O contrato é para ser cumprido, honrado. Quem dera todos tivessem esse posicionamento. Mas o Novorizontino vai tentar até o último momento. Ele é um atleta que pertence ao Palmeiras, e o Novorizontino é parceiro em direitos percentuais. Seria valorizar os dois lados, vendo o meu lado. Mas, vendo o outro lado, dependendo do que acontecer, quem tem que dar a resposta é ela”, declarou Genilson.

