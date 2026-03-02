CBF planeja implantar regras rígidas contra a cera no futebol brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou uma análise técnica detalhada para implementar as novas medidas da International Board (IFAB) contra o anti-jogo. Após a aprovação das regras neste final de semana, a comissão de arbitragem brasileira busca adaptar o funcionamento do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil às exigências globais. As mudanças passam a valer oficialmente em 1º de julho e focam na punição rigorosa de atletas que retardam o reinício das partidas, visando atingir a meta de 60 minutos de bola em jogo.

Entre as principais alterações, as cobranças de laterais e escanteios agora possuem um limite estrito de cinco segundos para execução. Caso o jogador exceda esse tempo, o árbitro aplicará a reversão imediata da jogada em favor do adversário. Além disso, a IFAB estabeleceu o teto de dez segundos para que um atleta substituído deixe o gramado. Se o jogador descumprir a norma, o substituto precisará aguardar um minuto de jogo corrido e a próxima paralisação oficial para entrar em campo, penalizando a equipe infratora com a inferioridade numérica temporária.

CBF decide que VAR terá novas atribuições

O pacote de medidas também altera o procedimento de atendimento médico dentro das quatro linhas. Jogadores que solicitarem a entrada dos médicos deverão permanecer obrigatoriamente um minuto fora do campo após o atendimento, coibindo as tradicionais interrupções estratégicas. No campo tecnológico, a CBF avalia a expansão do uso do VAR para revisar segundos cartões amarelos aplicados incorretamente, erros de identificação em advertências e marcações de escanteios duvidosos, embora cada torneio tenha autonomia para decidir sobre esses itens específicos.

A cúpula da arbitragem brasileira entende que as tarefas adicionais exigirão um treinamento intensivo para os juízes antes da aplicação prática. A entidade planeja discutir os ajustes finais com os clubes para garantir um consenso sobre a data de início das novas normas. Se o cronograma avançar sem entraves, as regras de controle de tempo entrarão em vigor logo no início do segundo semestre de 2026. O objetivo central da CBF reside em modernizar o espetáculo e eliminar as brechas que favorecem o anti-jogo no cenário nacional.

