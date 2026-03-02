Corinthians bate o Grêmio e conquista primeira vitória fora de casa no Brasileirão Sub-20

O Corinthians segue com sua campanha invicta no Brasileirão Sub-20 e agora conseguiu uma vitória fora de casa. Afinal, no começo da noite desta segunda-feira (02), o Timão bateu o Grêmio por 3 a 1, em Eldorado do Sul, pela terceira rodada da competição.

Com isso, o Coringão vai para a pausa dos amistosos da Seleção Brasileira na vice-liderança da tabela, com sete pontos. Por outro lado, o Tricolor chegou a terceira rodada na competição, e segue na lanterna da classificação, sem pontuar.

Quatro gols no primeiro tempo

A partida começou com o Grêmio tendo a primeira grande chance. Após contra-ataque, Roger recebeu cruzamento rasteiro na área, mas parou em boa defesa de Matheus. Não demorou muito e o Timão usou da mesma moeada para marcar. Léozinho recebeu pela direita, deu uma caneta no defensor e bateu com estilo para marcar um golaço.

O Timão seguiu em cima e conseguiu ampliar. Gui Amorim lançou Favela na área, que acabou sendo derrubado por João Victor. Pênalti, que Bahia cobrou e marcou. O Tricolor conseguiu chegar no ataque e descontar. Higor recebeu na esquerda, tirou Bahia com um balãozinho e chutou forte para dimiur a desvantagem. Porém, nos acréscimos, Nicolas recebeu em contra-ataque, saiu na cara do goleiro e anotou o terceiro gol alvinegro.

Na segunda etapa, o Corinthians teve a chance de transformar o placar em goleada. Gui Amorim recebeu na área e finalizou para boa defesa de João Victor. Já do outro lado, o Grêmio tentava descontar novamente. Zortéa cobrou falta, Brendo cabeceou e Matheus fez um milagre para salvar o Timão.

Nos minutos finais, o Tricolor pressinou para tentar voltar para o jogo. Entretanto, não conseguiu criar boas oportunidades. Na mais perigosa, Arnaldo recebeu na área, chutou alto e Matheus conseguiu fazer a defesa de forma tranquila.

