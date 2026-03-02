Torcida do Flamengo protesta mesmo após goleada, e Alex Sandro comenta

Mesmo com a super goleada de 8 a 0 sobre o Madureira, nesta segunda-feira (2/3), pelo Campeonato Carioca, a torcida do Flamengo não “perdoou” o elenco. Afinal, ao apito final da surra no Maracanã, parte dos 25 mil presentes cantaram “time sem vergonha”, reforçando a insatisfação com os resultados recentes. O capitão Alex Sandro, então, falou na saída do campo sobre a curiosa situação.

Para o jogador, a torcida “escolhe” como vai torcer nos jogos. Dessa forma, acredita que os jogadores precisam seguir trabalhando para superar a desconfiança do exigente torcedor rubro-negro.

“Nosso elenco só tem jogadores experientes, jogadores que provavelmente já passaram por essa situação. É difícil controlar como a torcida vai torcer nos jogos. Acho que a torcida que escolhe como eles vão querer torcer. O que resta para nós é fazer o nosso trabalho dentro do campo. Estamos acreditando dentro daquilo que a gente está trabalhando e o mais importante é isso. Obviamente que a torcida do Flamengo sempre teve uma enorme importância para o clube, para os jogadores, porém nós temos que focar no nosso trabalho em campo”, alertou.

Capitão do Flamengo projeta final contra o Flu

Sobre a final do Carioca contra o Fluminense, Alex Sandro afirmou que a preparação será a mesma em relação a outras que o Flamengo teve. Ele, afinal, entende a importância das finais para o clube.

“Como a gente se prepara sempre para as finais. Nosso elenco foi formado para ser campeão, essa é a verdade. E quando não somos campeões, somos cobrados. Justamente, ou não, é assim. Vamos nos preparar, assim como a gente se preparou para todas as finais. Vamos entrar no campo para vencer”, disse.

