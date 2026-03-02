Pedro faz quatro e se aproxima de Gabigol na artilharia do Flamengo

O atacante Pedro se aproxima de uma marca histórica pelo Flamengo. Afinal, com os quatro gols marcados contra o Madureira, nesta segunda-feira (2/3), na goleada por 8 a 0, o jogador se aproximou de Gabigol na artilharia histórica do clube. Gabi, com 161, ocupa a sexta colocação na lista. Sétimo colocado, Pedro aparece com 158, reduzindo a distância para o atacante do Santos.

Além disso, Pedro chegou à seu terceiro “poker” com a camisa do Fla. O “apelido” vem do jogo pôquer, onde há uma jogada com quatro cartas iguais. Curiosamente, os três ocorreram no Maracanã. A primeira vez fora em 2022, em 7 a 1 sobre o Tolima (COL), pelas oitavas de final da Libertadores. Depois, em 2023, marcou quatro gols na goleada por 8 a 2 sobre o Maringá FC, pela Copa do Brasil.

LEIA MAIS: Torcida do Flamengo protesta mesmo após goleada, e Alex Sandro comenta

Pedro chega a 158 gols pelo Fla

No Flamengo desde 2020, Pedro vivia uma das piores fases no clube. Afinal, em 2025, marcou “apenas” 15 gols, sua pior marca desde que chegou oriundo da Fiorentina (ITA). Neste começo de temporada, tinha somente dois gols em dez aparições. Agora, porém, deslanchou, pulando para artilheiro do Campeonato Carioca. Assim, ele corre para sua terceira artilharia no torneio. Já venceu em 2018, pelo Fluminense, e em 2024, já pelo Rubro-Negro, aliás.

Dessa forma, chega aos 158 e se aproxima de vez de seu antigo companheiro, Gabriel Barbosa. O ídolo do Fla, autor de gols em títulos da Libertadores de 2019 e 2022, marcou 161 vezes com a camisa rubro-negra. Hoje, atua no Santos, por empréstimo junto ao Cruzeiro. E, com seu “poker”, Pedro fica a apenas três tentos de igualar a marca, sendo questão de tempo ultrapassar seu antecessor na camisa 9. O quinto colocado, Romário, segue longe na lista, com 204.

Confira a artilharia histórica do Flamengo

1º – Zico – 508

2º – Dida – 254

3º – Henrique Frade – 213

4º – Pirillo – 208

5º – Romário – 204

6º – Gabigol – 161

7º – Pedro – 158

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.