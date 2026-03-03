Jheniffer destaca crescimento do futebol feminino no México em meio a amistosos da Seleção

Depois de golear a Costa Rica em seu primeiro amistoso nesta Data Fifa, a Seleção Brasileira Feminina se prepara para dois compromissos no México. Nesta semana, a equipe de Arthur Elias encara a Venezuela, na quarta-feira (04), e as donas da casa, no sábado (07).
Atualmente, a atacante Jheniffer atua no país, defendendo o Tigres desde a metade de 2024. A jogadora destacou o crescimento do futebol feminino desde sua chegada ao México e a chegada de mais brasileiras neste mercado.
“O futebol mexicano vem numa crescente muito grande, que foi o principal motivo de eu vir pra cá. É um futebol muito físico e que tem melhorado muito tecnicamente. Muitas brasileiras estão vindo para cá e conseguem olhar pro futebol mexicano de outra forma, e eu fico feliz por isso também”, ressaltou.
Jhenifer acredita que os mexicanos estão começando a se adaptar e a acompanhar cada vez mais os clubes locais. Além disso, a atacante espera que o duelo contra as donas da casa seja muito complicado, com um confronto muito físico.
“Eu confesso que eles são bem apaixonados por futebol. Eles apoiam bastante e eu vejo que, conforme o ano vai passando, eles vêm acompanhando ainda mais, não só em finais e clássicos, mas em todos os jogos. Acredito que será um jogo muito difícil, um duelo muito físico. Será um desafio importante para nós, para crescermos e nos ajudar a conquistar nosso objetivo lá na frente”, pontuou.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.