Marcos Braz se manifesta após saída de Filipe Luís do Flamengo: “Tudo certo”

Marcos Braz se manifesta após saída de Filipe Luís do Flamengo: &#8220;Tudo certo&#8221;

O ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, publicou uma mensagem nas redes sociais após a demissão de Filipe Luís do comando técnico do clube. A decisão pela saída do treinador ocorreu em meio a um cenário de pressão, depois da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca.

Responsável pela contratação do jogador em 2019 e, posteriormente, pela escolha em tê-lo na comissão técnica, Braz desejou êxito ao treinador. O agora ex-técnico rubro-negro assumiu a equipe principal em 2024 e sagrou-se campeão da Copa do Brasil ainda sob a gestão de Rodolfo Landim.

“Filipe Luís, boa sorte na continuação da sua carreira! Foi um prazer te contratar como jogador, e na sequência, acreditar mais que nunca na sua carreira como técnico. Nessas duas etapas fomos campeões juntos. Deu tudo certo. Obrigado”, escreveu Marcos Braz.

Demissão de Filipe Luís

Informações iniciais da ESPN indicaram que o diretor de futebol José Boto ficou responsável por comunicar a decisão do presidente Luiz Eduardo Baptista ao técnico, logo após a coletiva, ainda no Maracanã. O técnico participou da entrevista à imprensa sem conhecimento prévio da decisão.

Ainda durante a coletiva, o então treinador abordou críticas de torcedores e projetou a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, marcada para domingo (8).

Minutos após o término da entrevista, o clube divulgou nota oficial em seu site confirmando o desligamento. Ainda não há qualquer publicação nas redes sociais do Flamengo sobre a saída do treinador.

Decisão e repercussão

Conforme mencionado, a decisão partiu, segundo informações, inteiramente por parte do presidente Bap. José Boto, então, comunicou ao técnico em conversa com duração de menos de um minuto. O episódio encerrou o desgaste iniciado com o mandatário ainda em dezembro, em meio às tratativas por renovação.

O comunicado divulgado à 1h desta madrugada causou espanto interno e motivou reações do elenco. Ainda segundo a ESPN, jogadores e lideranças do elenco, entre eles Danilo, entraram em contato para prestar apoio. Não houve despedida no vestiário.

Filipe pode retornar ao Ninho do Urubu para retirar pertences e se despedir do grupo. Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro, aparece como favorito à sucessão.

