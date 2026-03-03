Publicação de Luiz Araújo causa burburinho por suposta indireta após saída de Filipe Luís

O anúncio da demissão de Filipe Luís do Flamengo ainda repercutia quando Luiz Araújo fez um post polêmico nas redes sociais. Minutos após a oficialização da saída, o atacante compartilhou nos stories uma foto da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Cariocão, com emojis de mão para o céu — muito utilizada em mensagens de agradecimento. A publicação ampliou interpretações quanto ao ruído interno que marcou o início da temporada rubro-negra.

O horário do post ajudou a alimentar a leitura de uma possível indireta, visto que ocorreu junto à repercussão. Luiz Araújo perdeu espaço na equipe e estava incomodado com a pouca minutagem, mesmo após um 2025 de desempenho relevante. Ele alternava entre titularidade e banco e, recentemente, ficou fora de partidas por dor muscular.

Outro ponto que contribuiu para o desgaste nesse período foram as notícias de uma possível análise quanto ao futuro do atleta no elenco, embora tenha permanecido no clube. Isso porque seu nome esteve envolvido em possíveis trocas durante a janela de transferências e o fez interpretar que figurava na lista de “dispensáveis” do clube.

O Cruzeiro, por exemplo, tentou levá-lo em duas oportunidades. No ano passado, dirigentes discutiram uma possível troca por Matheus Pereira e, em 2026, seu nome voltou a aparecer em negociação envolvendo Kaio Jorge, cenário que intensificou o incômodo.

Veja o post

Embora a publicação tenha causado polêmica pelo timing, não há nada que confirme a indireta ao treinador. O camisa 7 da Gávea também compartilhou outros registros da goleada sobre o Madureira em seu feed no Instagram, com emojis de mãos para o céu e corações em rubro-negro.

Saída de Filipe Luís

O Flamengo confirmou a saída do treinador na madrugada desta terça-feira (3), horas depois da classificação para a final contra o Fluminense. A oficialização ocorreu por meio de nota oficial no site do clube.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico). […] O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional”.

O técnico enfrentava pressão da torcida pelo início de ano, intensificada após a derrota para o Lanús, no Maracanã, pela Recopa Sul-Americana. O ambiente interno também registrava desgaste. Parte dos jogadores demonstrava apoio, enquanto outros, principalmente os que perderam espaço, manifestavam incômodo.

Desde outubro de 2024 no cargo, o treinador acumulou 101 jogos, 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. Ele conquistou cinco títulos e alcançou o posto de segundo técnico mais vitorioso da história do clube, ao lado de Jorge Jesus e Flávio Costa.

O treinador deve retornar ao Ninho do Urubu para buscar pertences e se despedir do elenco. O grupo, aliás, tinha folga prevista nesta terça-feira, mas a diretoria determinou reapresentação para treino à tarde após a demissão.