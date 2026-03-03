Com demissão de Filipe Luís, Flamengo chega a 11 trocas de técnico desde 2019

O Flamengo demitiu o técnico Filipe Luís logo após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, resultado que garantiu a classificação para a final do Campeonato Carioca. A diretoria anunciou a decisão minutos depois da entrevista coletiva do treinador. Embora o placar elástico tenha chamado atenção, a saída já vinha sendo discutida internamente por causa das derrotas recentes e do desempenho considerado irregular no início da temporada 2026.

Com a mudança, o clube alcança a marca de 11 técnicos desligados desde 2019. Desde então, o Flamengo vive o ciclo mais vitorioso de sua história recente. No entanto, ao mesmo tempo em que acumulou títulos nacionais e continentais, a diretoria promoveu sucessivas trocas no comando da equipe.

Além disso, a sequência de demissões ocorreu inclusive após campanhas bem-sucedidas. Em diversas ocasiões, a cúpula rubro-negra optou por interromper trabalhos em andamento, mesmo diante de conquistas relevantes. Dessa forma, o clube manteve uma política de mudanças frequentes, apesar dos resultados expressivos dentro de campo.

Veja a lista

1º – Jorge Jesus (2019/2020)

2º – Domenec Torrent (2020)

3º – Rogério Ceni (2020/2021)

4º – Renato Gaúcho (2021)

5º – Paulo Sousa (2022)

6º – Dorival Júnior (2022)

7º – Vitor Pereira (2023)

8º – Jorge Sampaoli (2023)

9º – Tite (2023/2024)

10º – Filipe Luís (2024/2026)

