Jornalista chama Bap e José Boto de “covardes” após demissão de Filipe Luís do Flamengo

A saída de Filipe Luís do comando do Flamengo também gerou reação imediata nos bastidores da mídia esportiva. Horas após a oficialização da saída, o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues classificou o presidente Luiz Eduardo Baptista e o diretor José Boto como “covardes” ao avaliar a forma como o clube conduziu a demissão — depois da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pelo Campeonato Carioca.

“Dois covardes. Assim eu posso definir tanto o presidente do Flamengo, Bap, quanto o diretor de futebol profissional, José Boto. Dois covardes eles foram na demissão do Filipe Luís”, avaliou. Em seguida, concentrou a crítica inicial ao dirigente português e descreveu o diálogo com o treinador.

“O Boto por ter aquele discursinho patético de reunir, chamar o Filipe na sala dele e dizer: “Olha, fui voto vencido. Não concordo com a demissão, mas eu estou aqui para te demitir”. Uai, o Boto não tem tanto mercado na Europa como ele diz? Então por que ele não teve a hombridade, se é contra mesmo, de falar que estava entregando o cargo junto? […] Não fez isso, foi lá com a cara lavada e disse: “Sou contra, não tenho nem cara de te dizer isso, mas eu estou te mandando embora”. Covarde”, pontuou.

E o Bap?

Depois, direcionou a fala ao presidente com recordações inclusive de gestões anteriores. “E o outro covarde é o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista. Desde lá 2019, a gente sabe que no trato com as pessoas, nas relações humanas, o BAP é muito ruim. A gente viu no episódio lamentável do incêndio do Ninho do Urubu, depois durante a volta do futebol na pandemia. Mais uma vez ele mostra que ele é péssimo de relações humanas e desta vez covarde”, e prosseguiu:

“Desta vez não teve culhão de fazer o que ele queria fazer, que era não renovar com o Felipe Luís. Ele não queria renovar. Acabou obrigado a renovar porque o treinador ganhou praticamente tudo e tinha uma aprovação absurda. O BAP teve medo, o BAP não teve coragem de ir contra a torcida, não teve culhão”, disse em outro trecho do vídeo.

Vídeo

Dois covardes comandam o futebol do Flamengo: BAP e Boto.#vsr #canaldovsr #Flamengo #filipeluís pic.twitter.com/UaHjzIxAk3 — Vitor Sergio Rodrigues VSR (@vitorsergio) March 3, 2026

Saída e substituto de Filipe Luís

O Flamengo confirmou a demissão na madrugada desta terça-feira (3), minutos após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca. A equipe avançou para a final contra o Fluminense, com decisão marcada para domingo (8).

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico)”, dizia um trecho da nota.

Filipe Luís estava no cargo desde outubro de 2024 e comandou o time em 101 jogos, com 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. O treinador conquistou cinco títulos e igualou a marca de Jorge Jesus e Flávio Costa como segundo técnico mais vitorioso do clube.

O clube também acertou a chegada de Leonardo Jardim. Ele é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira e deve se apresentar no treino da tarde. O elenco teria folga, mas a programação mudou após a decisão.