ASSINE JÁ!
Jogada10

Jato de Cristiano Ronaldo deixa Oriente Médio após ataque na Arábia Saudita

Jato de Cristiano Ronaldo deixa Oriente Médio após ataque na Arábia Saudita
Jato de Cristiano Ronaldo deixa Oriente Médio após ataque na Arábia Saudita -

O jato particular de Cristiano Ronaldo deixou o Oriente Médio com destino a Madri e alimenta especulações sobre uma possível saída do atacante da Arábia Saudita. A movimentação da aeronave ocorreu logo após um ataque do Irã com drones à embaixada dos EUA em Riad, fato que intensificou a atenção internacional sobre a situação na região.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, a viagem ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. No entanto, não há confirmação oficial de que o jogador do Al Nassr estivesse a bordo do avião, avaliado em cerca de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 440 milhões). Além disso, autoridades e representantes do atleta não informaram se o deslocamento está diretamente relacionado às questões de segurança.

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al Nassr até o fim de 2027. Porém, o português não tem previsão de voltar a jogar. A Liga Saudita e a Confederação Asiática de Futebol suspenderam todas as partidas de suas respectivas competições por causa do conflito armado na região.

Enquanto isso, o cenário geopolítico segue instável. Após ofensivas israelenses em Beirute, no Líbano, e em Teerã, no Irã, as forças armadas iranianas reagiram. Em seguida, atacaram uma base dos Estados Unidos no Bahrein e a embaixada norte-americana em Riad. Com isso, a escalada do conflito se intensificou e ampliou o clima de incerteza na região.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas