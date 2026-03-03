Jato de Cristiano Ronaldo deixa Oriente Médio após ataque na Arábia Saudita

O jato particular de Cristiano Ronaldo deixou o Oriente Médio com destino a Madri e alimenta especulações sobre uma possível saída do atacante da Arábia Saudita. A movimentação da aeronave ocorreu logo após um ataque do Irã com drones à embaixada dos EUA em Riad, fato que intensificou a atenção internacional sobre a situação na região.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, a viagem ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. No entanto, não há confirmação oficial de que o jogador do Al Nassr estivesse a bordo do avião, avaliado em cerca de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 440 milhões). Além disso, autoridades e representantes do atleta não informaram se o deslocamento está diretamente relacionado às questões de segurança.

Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al Nassr até o fim de 2027. Porém, o português não tem previsão de voltar a jogar. A Liga Saudita e a Confederação Asiática de Futebol suspenderam todas as partidas de suas respectivas competições por causa do conflito armado na região.

Enquanto isso, o cenário geopolítico segue instável. Após ofensivas israelenses em Beirute, no Líbano, e em Teerã, no Irã, as forças armadas iranianas reagiram. Em seguida, atacaram uma base dos Estados Unidos no Bahrein e a embaixada norte-americana em Riad. Com isso, a escalada do conflito se intensificou e ampliou o clima de incerteza na região.

