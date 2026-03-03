Santos acerta a rescisão de contrato com o zagueiro João Basso

O Santos anunciou na manhã desta terça-feira (03/3) a rescisão contratual de João Basso. O zagueiro, que tinha vínculo longo com o clube, acertou a saída em comum acordo, segundo comunicado oficial.

Nesta temporada, Basso entrou em campo apenas duas vezes. Desde que chegou à Vila Belmiro, em 2023, disputou 36 partidas, marcou três gols e contribuiu com uma assistência. Em nota, o clube confirmou o encerramento do vínculo.

“O zagueiro João Basso assinou oficialmente sua rescisão contratual em comum acordo com o Santos Futebol Clube. O atleta, de 29 anos, tinha vínculo com o Peixe até o final de 2026. O Santos FC deseja sucesso na sequência de sua carreira.”

Transfer ban e dívida com clube português

Recentemente, o Santos desembolsou 2,56 milhões de euros (cerca de R$ 15,3 milhões) ao FC Arouca para quitar pendências referentes à contratação do defensor. Aliás, o pagamento foi necessário para derrubar um transfer ban imposto pela FIFA.

Em janeiro, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) manteve a condenação aplicada ao clube na Fifa pela dívida da negociação realizada ainda na gestão de Andrés Rueda.

Santos já tem substituto no radar

Paralelamente à saída de Basso, o Santos avança para reforçar o setor defensivo. O principal alvo é Lucas Veríssimo, revelado nas categorias de base do clube e atualmente vinculado ao Al-Duhail SC, mas em atividade no Al-Wakrah SC, do Catar.

O Peixe ofereceu contrato de três anos ao zagueiro. Após ter uma tentativa de empréstimo recusada, a diretoria apresentou proposta entre 4 e 5 milhões de dólares (de R$ 20 a 25 milhões) por 70% dos direitos econômicos. Assim, existe um otimismo quanto à liberação, especialmente diante do cenário instável na região.

Contudo, o clube trabalha contra o relógio para concluir a negociação até terça-feira, data que marca o encerramento da janela de transferências para atletas que atuam fora do Brasil.

Aos 30 anos, Lucas Veríssimo soma conquistas importantes com a camisa santista, como o título do Campeonato Paulista de 2016 e o vice-campeonato da Copa Libertadores da América em 2020.

