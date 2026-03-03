Hugo Souza projeta retorno à Europa após a Copa do Mundo de 2026

Assediado na última janela de transferências, Hugo Souza mantém o plano de atuar em alto nível no futebol europeu. O goleiro considera deixar o Corinthians depois da Copa do Mundo, que começa em 11 de junho, daqui a cem dias.

A diretoria alvinegra conhece o desejo do camisa 1. Ainda assim, só admite negociação diante de uma proposta que fortaleça o caixa do clube. Nos bastidores, a avaliação é clara: sem oferta robusta, não há conversa.

Hugo já defendeu o GD Chaves e vê com bons olhos um retorno ao continente para vestir a camisa de um gigante das principais ligas. Pessoas próximas confirmam que o projeto pessoal inclui esse próximo passo na carreira.

Na janela mais recente, AC Milan e Beşiktaş JK formalizaram propostas. O Corinthians, porém, considerou os valores abaixo do esperado e manteve o atleta. À época, o próprio goleiro ponderou que uma mudança poderia atrapalhar seu espaço na Seleção, já que exigiria período de adaptação.

Cenário no Corinthians pode mudar com desempenho

Internamente, dirigentes acreditam que uma boa sequência sob o comando de Dorival Júnior pode fazê-lo rever os planos. Adaptado ao clube, Hugo sabe que pode construir trajetória marcante no Parque São Jorge. Ao mesmo tempo, as investidas do exterior reacenderam o desejo de voltar à Europa.

O contrato vai até 31 de dezembro de 2029. O Corinthians detém 60% dos direitos econômicos do jogador e estipulou multa rescisória para transferências internacionais em 100 milhões de euros (cerca de R$ 652 milhões na cotação atual).

Desde que chegou, Hugo soma 104 partidas e três títulos. Ele conquistou o Campeonato Paulista e Copa do Brasil, ambos em 2025, além da Supercopa do Brasil, em 2026.

No início de fevereiro, a OTB Sports, empresa que gerencia sua carreira, reconheceu a possibilidade de saída apenas após o Mundial.

“Hugo tem contrato com o Corinthians até o final de 2029 e vive seu melhor momento na carreira. Com foco em levantar mais troféus com a camisa alvinegra e, quem sabe, o Hexa com a Seleção Brasileira, não há de se ventilar uma saída do goleiro neste momento, já que toda e qualquer possibilidade de transferência só será discutida após a Copa do Mundo”, declararam os empresários.

Hugo Souza vive expectativa por convocação

A Seleção Brasileira de Futebol fará dois amistosos em março, nos Estados Unidos, contra a França, em Boston, e diante da Croácia, em Orlando. Hugo aguarda a convocação marcada para o dia 16 e sonha em figurar na lista final de Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo.

