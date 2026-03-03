Reforço do Fluminense, Castillo chega ao Rio e celebra acerto

O Fluminense, enfim, contratou um centroavante. Após diversas tentativas frustradas, o Tricolor chegou a um acordo pela contratação do atacante argentino Rodrigo Castillo, que estava no Lanús, da Argentina. Dessa forma, o jogador desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (3), falou sobre a expectativa de vestir a camisa tricolor e prometeu gols.

“Seria lindo fazer gols agora com a camisa do Fluminense. Festejar com a torcida no Maracanã. Trabalharemos para fazer gols. Estou muito feliz por vir a este clube. Acho que é um sonho chegar a este campeonato também. É um grande passo na minha carreira. Quero aproveitar a confiança que me dá o clube, o corpo técnico para escolher-me e devolver isso dentro de campo”, disse Rodrigo Castillo.

A contratação de um centroavante era a prioridade do Fluminense nesta janela de transferências. Dessa forma, o Tricolor se frustrou nas negociações por Hulk, do Atlético, e Denis Bouanga, do Los Angeles FC, dos Estados Unidos, entre dezembro e janeiro. Assim, a diretoria tricolor começou uma caçada na Argentina e tentou nomes como Alexis Cuello, do San Lorenzo, e Gabriel Ávalos, do Independiente.

O Fluminense vai desembolsar 10 milhões de dólares (R$ 51,3 milhões na cotação atual) pelos direitos econômicos do jogador. Revelado no River Plate, Rodrigo Castillo atuou pelo Gimnasia y Esgrima e Deportivo Madryn antes de chegar ao Lanús, em 2025. Por lá, marcou 14 gols e três assistências em 32 jogos, além de conquistar o título da Recopa Sul-Americana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.