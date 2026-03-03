São Paulo esvazia DM, projeta elenco completo e afasta fantasma de 2025

Depois de um 2025 repleto de problemas físicos, o departamento médico do São Paulo vive cenário bem diferente neste início de temporada. Afinal, com o retorno iminente de Lucca, apenas dois atletas permanecem sob cuidados: Ryan Francisco e Paulinho.

Lucca desfalcou o time nas duas últimas partidas por causa de dores. Apesar do incômodo, não houve diagnóstico de lesão. O jogador realizou atividades específicas, com carga reduzida, e deve voltar normalmente aos treinos nesta quinta-feira (05/3), quando o elenco se reapresenta após a eliminação no Campeonato Paulista.

Recuperações em andamento

A situação mais delicada é a de Ryan Francisco. O centroavante iniciou a transição física no último dia 24 e precisa de cerca de sete semanas para retornar aos gramados. A expectativa é que fique à disposição do técnico Hernán Crespo até o fim de abril. Em julho do ano passado, Ryan rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e também sofreu lesão no menisco.

Já Paulinho, outro revelado em Cotia, trata um estiramento ligamentar no joelho esquerdo. Destaque da Copinha, o atacante se machucou na final do torneio. Ele evitou cirurgia, mas ainda deve permanecer em recuperação por, no mínimo, mais dois meses.

São Paulo tem virada no cenário médico

O Tricolor iniciou a temporada com cinco atletas no departamento médico. Enzo Díaz tratava uma hérnia inguinal oculta; Luan lidava com problema no músculo adutor; André Silva se recuperava de estiramento no ligamento cruzado do joelho direito; além de Ryan Francisco e Jonathan Calleri, que aprimorava a forma física após lesão.

Calleri foi o primeiro a voltar. Em seguida, retornaram Enzo Díaz e Luan. Por fim, André Silva reapareceu no último compromisso da equipe.

Ao longo do ano, outros casos pontuais surgiram. Damián Bobadilla perdeu uma partida após trauma na coxa, mas sem lesão constatada. Já Carlos Coronel ficou fora de dois jogos para tratar um cálculo renal. Assim, o Tricolor espera que o DM siga o mais vazio possível durante toda a temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.