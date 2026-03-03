Uefa aplica multa pesada ao Tottenham por gesto nazista de torcedores

A Uefa multou o Tottenham em 30 mil euros (cerca de R$ 165 mil) e determinou a proibição da venda de ingressos para partidas de competições europeias fora de casa. A entidade anunciou a punição após analisar os incidentes registrados no jogo contra o Eintracht Frankfurt, pela Champions League, no dia 28 de janeiro, na Alemanha.

De acordo com a Uefa, três torcedores do clube inglês fizeram saudações nazistas em direção aos fãs alemães durante a partida, que terminou com vitória do Tottenham por 2 a 0. Além disso, a entidade também puniu o clube pelo arremesso de objetos, o que resultou em uma multa adicional de 2.250 euros.

No entanto, a proibição de venda de ingressos ficará suspensa por um ano. Ou seja, se não ocorrerem novos episódios semelhantes nesse período, a Uefa não aplicará a sanção. Ainda assim, a entidade já colocou a multa financeira em vigor, e o clube londrino precisa efetuar o pagamento.

O Tottenham se manifestou oficialmente e classificou o episódio como uma “conduta absolutamente abominável de um pequeno número de indivíduos”. O clube informou que identificou os envolvidos e, consequentemente, aplicou suspensões por tempo indeterminado.

Por fim, em nota, o clube reforçou que repudia qualquer forma de discriminação e afirmou que tomou as medidas mais severas possíveis.

