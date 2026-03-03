Palmeiras fecha janela com apenas dois reforços, mas com R$ 190 milhões investidos

A primeira janela de transferências de 2026 se encerra nesta terça-feira (03/3), mas o Palmeiras não fará novos movimentos até o horário limite. O clube entende que concluiu o período, mesmo com apenas duas contratações confirmadas: Marlon Freitas e Jhon Arias.

Apesar do encerramento imediato, a diretoria já trabalha de olho na janela do meio do ano. O principal objetivo é o zagueiro Nino, atualmente no Zenit. O clube russo ainda não aceitou a proposta alviverde, mas as conversas continuam. A estratégia é acertar a contratação agora e contar com o defensor após o término da temporada na Rússia.

Também está descartada qualquer novidade na janela extra destinada a atletas que disputaram os Estaduais, aberta entre 4 e 27 de março.

Para reforçar o elenco em 2026, o Palmeiras desembolsou R$ 188 milhões. Foram R$ 33 milhões para contratar Marlon Freitas junto ao Botafogo e outros R$ 155 milhões para tirar Arias do Wolverhampton. O colombiano se tornou a segunda contratação mais cara da história do clube.

Com as chegadas, o elenco principal passou a contar com 27 jogadores. Além disso, a comissão técnica mantém atenção aos talentos da base, como o volante Luis Pacheco. No Campeonato Paulista, o meia-atacante Erick Belé e o atacante Riquelme Fillipi ganharam oportunidades, mas retornaram ao time sub-20.

Palmeiras já identificou suas lacunas

Internamente, o departamento de futebol reconhece que o grupo ainda precisa de ajustes. A zaga é prioridade, mas a diretoria também busca um volante de perfil mais marcador. O nome de Danilo chegou a ser considerado ideal, porém o Botafogo sinalizou que não pretende negociá-lo neste momento.

Enquanto isso, o foco esportivo está na decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras enfrenta o Novorizontino em dois jogos. A primeira partida ocorre nesta quarta-feira (04/3), às 20h, na Arena Crefisa Barueri. O duelo de volta será domingo (08/3), às 20h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

