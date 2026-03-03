Millán desembarca no Rio e promete honrar chance no Fluminense

Reforço do Fluminense, o zagueiro Julián Millán desembarcou no Aeroporto do Galeão, na madrugada desta terça-feira (3), para o novo desafio da carreira. Na chegada ao Rio de Janeiro, o defensor manifestou a felicidade de acertar com o Tricolor das Laranjeiras e jogar no futebol brasileiro. Ele, aliás, recebeu outras sondagens do Brasil, incluindo uma ligação de Jhon Arias, do Palmeiras.

“Muito contente de estar aqui, é um sonho chegar a um time tão grande. O torcedor pode esperar muita entrega. Tenho uma boa relação com Arias. É um grande amigo que eu fiz na Colômbia. Foi tudo muito rápido”, disse o zagueiro.

Na reta final da janela de transferências, o Fluminense conseguiu agir rápido para contratar o zagueiro. Afinal, o primeiro contato ocorreu na sexta-feira (27). No sábado (28), o técnico Luis Zubeldía ligou para o jogador. Dessa forma, Millán se animou com o projeto e aceitou a proposta tricolor.

O Fluminense deve desembolsar cerca de 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões), entre bônus e compra de direitos. Millán é considerado um dos nomes em ascensão na posição no cenário sul-americano. Dessa forma, ele vem sendo observado pela seleção colombiana e sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026. Isso, aliás, pesou na decisão para acertar com o Fluminense.

Revelado no Palmira, Julián Millán fez a carreira no futebol colombiano e passou por clubes de pouca expressão, como Llaneros, Patriotas e Independiente Santa Fé. Em 2025, chegou ao Nacional, do Uruguai. Por lá, disputou 51 jogos, marcou quatro gols e deu três assistências, além de ter conquistado o Campeonato Uruguaio. O zagueiro, de 27 anos, é canhoto e joga preferencialmente pelo lado esquerdo da zaga.

