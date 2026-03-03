Vasco encaminha a contratação de Renato Gaúcho

O Vasco encaminhou a contratação do técnico Renato Gaúcho. Após ter duas propostas recusadas nesta última segunda-feira (2), o Cruz-Maltino insistiu e fez uma terceira investida. Dessa forma, se aproximou dos valores pedidos e chegou a um acordo, segundo informações do “ge”. Esta será a terceira passagem do treinador pelo Gigante da Colina.

Renato Gaúcho se mostrou irredutível e exige valores quase iguais aos que recebia no Fluminense. A diferença entre a oferta final do Vasco e o desejo salarial do técnico gira em torno de 10% a 20%. Contudo, o Cruz-Maltino não desistiu e fez uma terceira investida, reduzindo essa diferença e se aproximando dos valores recebidos pelo treinador no rival das Laranjeiras.

Após demitir Fernando Diniz, o Vasco entrou em contato com Renato Gaúcho, no início da última semana. O treinador, de 63 anos, sinalizou positivamente para o projeto e as negociações começaram. O impasse, no entanto, foram os valores. Além dele, o Cruz-Maltino também tinha nomes como o português Artur Jorge e o argentino Marcelo Gallardo no radar.

O Vasco priorizou a contratação de um técnico que estava livre no mercado. A intenção da diretoria é dar um “choque” nos jogadores no curto prazo e blindá-los da pressão externa. Renato Gaúcho, que trabalhou no Vasco entre 2005 e 2006 e depois em 2008, estava livre no mercado desde que entregou o cargo no Fluminense, em setembro do ano passado, após a eliminação nas quartas de final da Sul-Americana.

