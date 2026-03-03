Empresário desmente alistamento de jogador no Exército do Irã em meio a conflito

O empresário de Mehdi Taremi desmentiu a informação de que o atacante vá se alistar nas Forças Armadas do Irã em meio ao conflito aberto no sábado contra os EUA e Israel. A informação, que surgiu inicialmente na imprensa turca, ganhou força nas redes sociais e apontava que o jogador deixaria o Olympiacos, da Grécia, para servir ao seu país.

Segundo a publicação que publicou a notícia, Taremi teria decidido abandonar o clube grego para integrar o exército. Além disso, o texto atribuía ao atleta a frase “Meu país precisa de mim”, o que ampliou ainda mais a repercussão do caso. No entanto, o agente Federico Pastorello rechaçou a versão e afirmou que as declarações não correspondem à realidade.

“Nas últimas horas, declarações atribuídas a Mehdi Taremi têm circulado, mas não refletem a realidade da situação. O jogador está totalmente focado no trabalho em Atenas e na sua trajetória profissional, com compromisso e determinação”, escreveu o empresário em uma rede social.

“Em um período delicado como este, é importante evitar interpretações fora de contexto ou reconstruções imprecisas. Confiamos no senso de responsabilidade e no respeito de todos”, completou.

Atualmente com 33 anos, Taremi tem 102 partidas e 56 gols pela seleção do Irã. Antes de jogar pelo Olympiacos, ele defendeu Inter de Milão, Porto e Rio Ave.

