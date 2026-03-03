Arrascaeta “puxa” homenagens de jogadores do Flamengo a Filipe Luís; veja posts

A demissão de Filipe Luís na madrugada desta terça-feira (3) mudou o clima no Flamengo poucas horas depois da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca. Na expectativa de amenizar a crise com a vitória, o elenco rubro-negro foi pego de surpresa com o anúncio da saída do técnico às 1h, causando mobilização pública nesta manhã.

Ídolo do clube, Arrascaeta, que conviveu com o treinador desde 2019 e mantinha relação próxima com o técnico, foi um dos primeiros a se manifestar publicamente. “Você sempre vai ser um dos nossos. Gratidão infinita. Às vezes você nunca saberá o valor do momento até que se torne uma lembrança”, escreveu o camisa 10.

O meia, aliás, viveu o auge de sua carreira profissional justamente sob o comando do treinador, em 2025.

Mais homenagens

Alguns jogadores procuraram o treinador por mensagens antes de se despedirem nas redes sociais. Caso, por exemplo, de Jorginho. “Em mundo onde tudo passa rápido e nada dura para sempre, lealdade, respeito e verdadeira amizade valem ouro. E você personifica tudo isso”, iniciou.

E prosseguiu: “A vida me ensinou que os valores não se negociam. Você é um exemplo perfeito disso: humildade, comprometimento e coração. Você sempre será um de nós, Fili. Obrigado por tudo! Foi um privilégio trabalhar com você. Aprender com você e compartilhar momentos que ficarão marcados na história. Muita sorte na sua jornada. Estarei na torcida pelo seu sucesso sempre”.

Lateral do clube, Emerson Royal também deixou seu agradecimento: “Muito obrigado por TUDO! Por cada detalhe que sabemos internamente! Tudo que fez pelo meu desenvolvimento e pelo carinho que tem por mim. Mais uma vez, obrigado por TUDO”.

Um post compartilhado por Emerson Royal (@emerson_royal)

Já Léo Ortiz mostrou que o vínculo com o treinador o ensinou mais que apenas lições de campo, mas parte da essência do clube. “Obrigado por me permitir aprender a maneira que você enxerga futebol e principalmente por nos mostrar no dia a dia como amar incondicionalmente o Flamengo”.

Um post compartilhado por Léo Ortiz (@leortiz33)

Demissão de Filipe Luís

A diretoria optou pela mudança após um desgaste iniciado em dezembro, em meio às tratativas por renovação. A classificação à final do Carioca não alterou a avaliação interna sobre o início de temporada, que já acumula dois vices: da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

O treinador deixa o cargo com 101 jogos e 69,9% de aproveitamento, somando 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas, cinco delas em 2026. Ele encerra a passagem como o segundo técnico com mais títulos na história do clube, ao lado de Jorge Jesus e Flávio Costa, com cinco conquistas.

O Flamengo representou o primeiro trabalho do ex-lateral como técnico. Ele iniciou no sub-17 em março de 2024 e conquistou a Copa Rio. Em junho, assumiu o sub-20 e venceu o Mundial da categoria. No dia 30 de setembro, o clube oficializou a promoção ao profissional para substituir Tite.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.