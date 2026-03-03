ASSINE JÁ!
CBF lamenta lesão que tira Rodrygo da Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou uma nota no site oficial em solidariedade ao atacante Rodrygo, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral direito na derrota diante do Getafe por 1 a 0, pelo Campeonato Espanhol. Dessa forma, o jogador ficará fora dos gramados por cerca de seis meses e está fora da Copa do Mundo.

“A CBF se solidariza com o atleta Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que sofreu grave lesão durante a partida contra o Getafe, pela Liga Espanhola. Rodrygo teve lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. O Departamento Médico da Seleção manteve contato nas últimas horas com os médicos da equipe espanhola. E se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. Assim, a CBF deseja ao atleta pronta recuperação e que retorne o quanto antes aos gramados”, publicou a entidade.

O atacante, de 25 anos, inclusive, é o artilheiro da Seleção Brasileira desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti. Na temporada 2025/26, ele já fez 27 jogos, com três gols e quatro assistências.

