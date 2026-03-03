Mercado desta terça (3/3): Flamengo e Vasco de técnicos novos

A terça-feira (3/3), último dia de janela aberta no Brasil, chegou como uma bomba no mundo do futebol. Afinal, os arquirrivais Vasco e Flamengo deram passos importantes na busca por novos treinadores. No Santos, há rescisão e provável retorno de zagueiros. O Fluminense, por sua vez, recebe suas duas contratações, prestes a serem anunciadas. Quer saber mais do mercado? Fique aqui com o Jogada10!

LEIA MAIS: Cronologia da demissão do Filipe Luís: entenda como a relação foi do céu ao inferno

Flamengo acerta com Leonardo Jardim

O Flamengo acertou a contratação do técnico Leonardo Jardim. Após demitir o técnico Filipe Luís na madrugada desta terça, o Rubro-Negro se movimentou rapidamente no mercado e chegou a um acordo com o treinador português. Dessa forma, ele é aguardado no Rio de Janeiro ainda nesta terça. O contrato será válido até o fim de 2027, de acordo com o “ge”.

Desde dezembro, o Flamengo já tinha conversas com Leonardo Jardim. Afinal, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, conversou com o treinador português em meio a indefinição sobre renovação de Filipe Luís. Contudo, o acerto pela continuidade do treinador adiou o acerto. O nome dele voltou à tona nos últimos dias após o vice-campeonato na Recopa Sul-Americana.

Vasco encaminha retorno de Renato Gaúcho

O Vasco encaminhou a contratação do técnico Renato Gaúcho. Após ter duas propostas recusadas nesta última segunda (2/3), o Cruz-Maltino insistiu e fez uma terceira investida. Dessa forma, se aproximou dos valores pedidos e chegou a um acordo, segundo informações do “ge”. Esta será a terceira passagem do treinador pelo Gigante da Colina.

Renato Gaúcho se mostrou irredutível e exige valores quase iguais aos que recebia no Fluminense. A diferença entre a oferta final do Vasco e o desejo salarial do técnico gira em torno de 10% a 20%. Contudo, o Cruz-Maltino não desistiu e fez uma terceira investida, reduzindo essa diferença e se aproximando dos valores recebidos pelo treinador no rival das Laranjeiras.

Veríssimo retorna ao Santos

O Santos, atento ao mercado, acertou nesta terça a contratação de Lucas Veríssimo. O zagueiro, de 30 anos, que estava no Al-Duhail SC, assinará contrato válido por três temporadas, com cláusula de renovação automática por mais um ano.

Para viabilizar o retorno, o Peixe apresentou proposta próxima de 4 milhões de euros (cerca de R$ 24,6 milhões) por 70% dos direitos econômicos do defensor. O pagamento será parcelado ao longo de quatro anos, com a primeira parcela prevista para dezembro. Até então, Veríssimo atuava por empréstimo no Al-Wakrah SC, também do Catar. O Santos também rescindiu com o zagueiro João Basso. Clique aqui para entender melhor.

Reforços do Fluminense chegam ao RJ

O Fluminense, enfim, contratou um centroavante. Após diversas tentativas frustradas, o Tricolor chegou a um acordo pela contratação do atacante argentino Rodrigo Castillo, que estava no Lanús, da Argentina. Dessa forma, o jogador desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça.

Outro que desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio foi o zagueiro Julián Millán. O defensor, ex-Nacional (URU), chega após o Flu desembolsar cerca de 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões), entre bônus e compra de direitos. Millán surge como um dos nomes em ascensão na posição no cenário sul-americano.

Lingard mais próximo do Corinthians

O meio-campista Jesse Lingard vestirá a camisa 77 no Corinthians. O clube está finalizando os últimos trâmites burocráticos para oficializar a contratação do jogador inglês, de 33 anos, que chega como um dos principais reforços do mercado neste início de temporada.

Lingard desembarcou no Brasil na manhã do último domingo (1º/3). Já nesta segunda, passou por exames médicos e iniciou os procedimentos para assinatura de contrato válido até o fim deste ano. O acordo prevê cláusula de renovação automática até o fim de 2027, desde que metas de desempenho previamente estipuladas sejam atingidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.