Filipe Luís é o 3º em aproveitamento entre demitidos do Flamengo

A saída de Filipe Luís, comunicada pelo Flamengo na madrugada desta terça-feira (3/3), entrou para a história do clube. Afinal, o treinador se tornou o técnico demitido com o terceiro melhor aproveitamento desde a fundação do Rubro-Negro, 130 anos atrás. Os 70% de aproveitamento e a goleada de 8 a 0 sobre o Madureira não foram suficientes para segurá-lo no cargo, mas houve quem fosse demitido com passagem ainda melhor, ao menos nos números frios.

Segundo levantamento feito pelo “Bolavip Brasil”, há dois treinadores com melhores índices. A lista, aliás, considera apenas técnicos demitidos pelo Flamengo, excluindo os que tiveram 29 ou menos partidas. Dessa forma, sobram 51 nomes. E Filipinho surge em terceiro em aproveitamento. Bom salientar que a saída de Jorge Jesus, por exemplo, com seus 81,3% de aproveitamento, não conta na lista, uma vez que foi o português quem pediu para deixar o rubro-negro.

Renato Gaúcho caiu com 72,1% de aproveitamento

A derrota para o Palmeiras na decisão da Libertadores de 2021 sacramentou o fim da passagem de Renato Gaúcho à frente do time. Se não fosse o vacilo de Andreas Pereira em Montevidéu e o gol de Deyverson, Portaluppi provavelmente teria seguido à frente da equipe. Afinal, seu aproveitamento ao fim da passagem pelo Flamengo foi de 72,1%, o quarto maior de um treinador do time da Gávea na história. Na lista em questão, é o primeiro colocado.

Gentil Cardoso, em 1950, saiu do Flamengo com aproveitamento de pontos de 70,2% – assim, na segunda posição. Registros históricos dizem que ele não resistiu à temporada sem títulos das principais competições da época – o Carioca, vencido pelo Vasco, e o Rio-São Paulo, pelo Corinthians. O temperamento difícil também contribuiu para que fosse demitido, apesar dos bons números da equipe.

Filipe Luís cai depois de goleada, fato ainda mais raro

O levantamento descobriu que, historicamente, bom aproveitamento de pontos não basta para que um técnico se mantenha como treinador do Flamengo. Os dez técnicos demitidos com melhor aproveitamento na história rubro-negra tiveram em média 69,2% de aproveitamento. Para se ter uma ideia, esse foi o aproveitamento de pontos do Flamengo na campanha do Campeonato Brasileiro de 2025, quando o time terminou com o título.

O que é raro é a demissão acontecer depois de uma vitória, ainda mais uma goleada. De todas as trajetórias checadas, nunca a demissão de um técnico ocorreu depois de uma vitória por 8 a 0, como a de Filipe Luís sobre o Madureira.

Os dez técnicos demitidos com melhor aproveitamento no Flamengo

1 – Renato Gaúcho (2021): 72,1% de aproveitamento

2 – Gentil Cardoso (1950): 70,2% de aproveitamento

3 – Filipe Luís (2026): 70% de aproveitamento

4 – Carlos Froner (1976): 69,8% de aproveitamento

5 – Andrade (2010): 69,3% de aproveitamento

6 – Paulo César Carpegiani (1983): 69% de aproveitamento

7 – Flávio Costa (1937): 68,6% de aproveitamento

8 – Jaime Valente (1978): 67,7% de aproveitamento

9 – Telê Santana (1989): 67,7% de aproveitamento

10 – Cláudio Garcia (1984): 67,4% de aproveitamento

