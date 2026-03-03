Clube paraguaio estuda colocar Fluminense na Fifa por dívida em compra de meia

O Fluminense enfrenta problemas envolvendo a contratação de Rubén Lezcano. Exatamente um ano após selar o acordo de 5 milhões de dólares (R$ 29 milhões) com o Libertad, o clube carioca agora lida com ameaças de processos internacionais e cobranças públicas.

Em meio ao clima de instabilidade, o presidente do Libertad, Ruben Di Tore, disparou críticas contra a diretoria tricolor nesta terça-feira (3). Durante entrevista à rádio Rock&Pop Paraguay, o mandatário revelou que o Fluminense ainda não quitou a dívida referente à compra do meio-campista.

Consequentemente, Di Tore já acionou o departamento jurídico para estudar uma medida formal na Fifa contra o clube das Laranjeiras. Além disso, o dirigente demonstrou insatisfação com a postura da equipe brasileira em relação aos prazos acordados no contrato de cinco anos assinado pelo atleta.

Fluminense empresta jogador ao rival do Libertad

Enquanto o imbróglio financeiro ganha força, o destino de Lezcano tomou um rumo inesperado no último mês. Apesar de o Fluminense deter os direitos do jogador, o clube acertou o empréstimo do meia ao Olimpia, maior rival do Libertad no Paraguai.

LEIA MAIS: Millán desembarca no Rio e promete honrar chance no Fluminense

Dessa forma, o atleta defenderá a equipe paraguaia até o final da atual temporada. É importante notar, inclusive, que o novo contrato prevê uma cláusula com opção de compra definitiva ao término do vínculo.

A chegada de Lezcano ao Fluminense gerou otimismo; contudo, o atacante não conseguiu se firmar entre os titulares. Além disso, a forte concorrência no elenco limitou suas oportunidades, fazendo com que sua passagem fosse marcada pela irregularidade.

Por consequência, o paraguaio teve uma trajetória discreta e sem gols oficiais, de modo que sua saída ocorreu sem deixar saudades. Em suma, foi uma aposta que, infelizmente, não rendeu os frutos esperados no Tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.